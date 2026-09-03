A reação de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro a ensaio feito por Rafaella Justus

Herdeira de Roberto Justus, a influenciadora Rafaella Justus se destacou ao compartilhar um ensaio fotográfico em suas redes sociais nesta quarta-feira, 2. Em um vestido amarelo, a jovem de 17 anos teve mais de 100 mil curtidas e recebeu elogios dos seguidores, com destaque para os comentários feitos por sua mãe, Ticiane Pinheiro.

“Meu Deus, não acredito que esse mulherão saiu de mim”, escreveu a apresentadora, elogiando o ensaio da filha. Roberto Justus também fez questão de comentar a publicação, afirmando que a paleta escolhida caiu bem: “Esse amarelo ficou demais em você”, afirmou o empresário.

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