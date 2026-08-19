A razão para filha de Stênio Garcia não conversar com o pai há três anos

Filha mais nova de Stênio Garcia, a empresária Gaya Piovesan revelou que não fala com o pai há três anos. A situação, exposta em uma entrevista concedida ao jornal Extra e publicada nesta terça-feira, 19, é resultado direto de um polêmico impasse judicial envolvendo um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio, que já chegou até os tribunais.

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A rusga tem sido exposta publicamente por Stênio há meses, com o ator declarando ter sido abandonado “afetiva e materialmente” pelas filhas. Gaya e a irmã, Cássia Piovesan, estariam supostamente alugando um apartamento cujo usufruto vitalício pertence a Stênio, e o ator alega não ter recebido qualquer valor ou ter sido avisado da locação — algo que é negado pela filha.

“Meu pai sabia, a pessoa que alugava era até conhecida dele”, disse Gaya. “Minha mãe sempre morou neste imóvel, mas ela está passando por um problema de saúde, de mobilidade, com o joelho, e precisava de um imóvel com elevador. Esse prédio do apartamento em questão não tem. A escada é em formato caracol, o que dificulta para um idoso. “Então, alugamos este imóvel para pagar outro”, explica ela, falando acerca da razão para a locação.

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Segundo Gaya, a relação entre Stênio e as filhas sofreu uma mudança brusca em 2016, quando o ator contraiu caxumba e perdeu parte da audição. De acordo com a empresária, todas as conversas passaram a ser mediadas pela madrasta, Marilene Saad, e dificuldades para estabelecer contato se tornaram comuns.

“Com as ligações de cobrança em 2023, propusemos: “Vamos sentar e conversar sobre a situação da mamãe?”. Vieram as recusas. A esposa do meu pai sempre dizia que, por saúde, ele poderia passar mal. Era para conversarmos apenas com advogados. Começamos a não ter diálogo. Imagine como é para uma filha ouvir que seu pai não vai conversar com você?”, desabafou.

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