A razão para casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes ter apenas 150 convidados

O casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes, realizado neste sábado, 12, em Araras, no interior de São Paulo, reuniu apenas 150 convidados. A celebração, que aconteceu na fazenda do chef, teve uma lista restrita e exigiu que o casal fizesse escolhas entre amigos e familiares.

Edu explicou que a divisão foi combinada entre os dois “Do jeito que a gente fez, a gente teve que escolher algumas pessoas. Eu escolhi 50 pessoas, a Ana escolheu 50 pessoas, amigos. São 50 pessoas da vida nossa, quem não foi convidado com certeza vai entender”, afirmou.

Além da lista reduzida, o casal estabeleceu uma regra para evitar que o número de presentes aumentasse: os convidados não poderiam levar acompanhantes que não estivessem na relação. “Convidado não convida. Convidado é convidado”, disparou Ana.

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