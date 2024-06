A ousada linha de produtos adultos de Christina Aguilera

Na picante letra da música “Sex for Breakfast” (2010), Christina Aguilera fala abertamente de sexo e prazer feminino. Instiga com palavras, inclusive, mencionando um tal “creme de framboesa” para alimentar suas fantasias, que “não são um sonho, são reais”. Pois bem, agora, a cantora realmente vai trazer tais fantasias para a vida real. Como? Por meio de um lubrificante para aumentar a libido chamado Pillow Talk, lançado pela sua marca Playground, e por uma linha direta de dicas de bem-estar sexual, 1-888-PLY-GRND, dadas por ela para encorajar conversas abertas, honestas e sem vergonha sobre o tema, ainda cheio de tabus.

“Estamos orgulhosos de lançar o nosso mais novo produto, Pillow Talk – juntamente com uma campanha inspiradora que abrange tudo em que sempre acreditei sobre sexo e saúde sexual”, disse Christina, conselheira-chefe da marca.“Esta campanha fala diretamente às mulheres, incentivando melhores conversas e desafiando a cultura da vergonha que envolve a saúde e o prazer sexual feminino, ao mesmo tempo que contribui para uma causa impactante”, completou.

Inspirado na cantora

Aprovado pelo Food and Drugs Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, o Pillow Talk é um lubrificante à base de água e plantas, que traz uma mistura da essência natural Wild Rose e Cream, perfume exclusivo criado pela própria Aguilera. A fórmula, que promete aumentar a libido, é feita com vitamina E calmante, ácido hialurônico hidratante e extrato de bambu, que imita a lubrificação natural.

Com preço de US$ 20 no site da marca, o produto é descrito ainda como ultra-suave, com pH balanceado, hipoalergênico e seguro para peles sensíveis e uso de preservativos. “Inspirado em gestos românticos, palavras doces e encontros à meia-noite, este perfume irá desencadear sua conversa de travesseiro e acelerar seu pulso, diz a campanha.

Na cama com Aguilera

Seguindo um conceito modernizado das antigas linhas direta de sexo masculina dos anos 1990, a “conversa” com Aguilera tem a intenção de promover um diálogo livre de censura sobre a saúde e o prazer sexual das mulheres com “truques de intimidade e fortalecedores para o quarto”.

Segundo a empresa, ao ganhar uma conversa pessoal de travesseiro com ela, a pessoa terá a chance não só de obter essas valiosas dicas de sexo, como obter mais informações sobre a missão e causa social da empresa em ajudar as mulheres a olharem mais para sua saúde sexual. “A ausência de educação sexual perpetua uma vida inteira de desconforto e desinformação. Isto, por sua vez, contribui para a supressão de conversas sobre saúde sexual, prazer e disfunção sexual para as mulheres”, comenta Catherine Magee, CEO da Playground.

De acordo com uma pesquisa feita em 2021, sobre dimensões da comunicação sexual dos casais, satisfação no relacionamento e satisfação sexual, publicada pela Biblioteca Nacional de Medicina, 53% dos estudantes americanos terminam o ensino médio sem qualquer educação sexual e 62% dos casais admitem que têm dificuldades em discutir sexo com o seu parceiro.

Por conta disso, além do lançamento do lubrificante e campanha com Aguilera, a empresa fez uma parceria com o Center for Intimacy Justice , uma organização sem fins lucrativos que luta contra a censura à saúde sexual das mulheres, para a qual será revertida 1% da receita líquida de cada Pillow Talk vendido.

“Estamos entusiasmados com essa parceria e vamos continuar a pressionar pela diminuição da restrição de informações sobre saúde sexual das mulheres. Estamos ansiosos por combinar os nossos esforços para impulsionar o tão necessário mude para frente”, finalizou Magee.