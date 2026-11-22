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O roxo, historicamente ligado ao poder e à nobreza, está de volta às passarelas e vitrines, vivendo uma nova fase de ouro na moda. Descubra a fascinante trajetória dessa cor, desde os antigos moluscos até os corantes sintéticos, e como ela se tornou símbolo de elegância e originalidade.

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Em 1856, o químico William Henry Perkin tentava sintetizar um remédio para malária quando, acidentalmente, produziu um líquido roxo. Batizado de mauveína, o pigmento foi o primeiro corante sintético da história, e revolucionou a indústria têxtil. Sua paleta pródiga nas tonalidades do roxo continua presente hoje, em matizes que vão do violeta ao berinjela — e vive uma nova fase de ouro na moda. Em alta nas coleções invernais e de verão, marcou presença recentemente em desfiles de Mugler, Saint Laurent, Balenciaga e Valentino. Entrou, ainda, no guarda-roupa de ícones fashion como Beyoncé, Nao­mi Ackie e Kate Middleton. Por fim, aparece entre as cores de destaque de termômetros da moda como a WGSN e a Coloro, renovando uma curiosa história de atração que remonta a 1 000 anos antes de Cristo.

Localizado entre o azul e o vermelho no círculo cromático, o roxo agora chega para rebater a neutralidade minimalista que imperou nos últimos anos, trazendo uma dose bem-vinda de originalidade às passarelas de 2026. Símbolo de elegância e autoridade, a cor é historicamente ligada aos poderosos. No passado, afinal, vestir-se de púrpura era sinônimo de nobreza. Não à toa, um dos tons do momento é o chamado roxo real. Vibrante e profundo, o royal purple esteve em 391 modelos da temporada de outono e inverno europeia, saltando 38% em relação ao ano passado, aponta levantamento da Livetrends. A tendência foi abraçada por redes de fast fashion como Cos, Zara e H&M. No Brasil, o relatório Fashion Capitals, do Google, capta alta de buscas por peças roxas.

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Nem sempre, no entanto, usar roxo foi tão fácil. Os primeiros registros têxteis da cor foram encontrados numa tumba síria de 1340 a.C. Na Antiguidade, a cor era obtida a partir da secreção de moluscos marinhos. “Era um processo complexo, que exigia até 12 000 moluscos para produzir 1 grama de corante”, explica o historiador e pesquisador da moda Marcos A. de Mato. Com produção cara, a “púrpura de Tiro”, em referência à cidade da antiga Fenícia onde os moluscos eram comuns, foi símbolo de status por milênios. Nos tempos de César e Nero, só o imperador e a aristocracia podiam ostentar o tom. A Igreja Católica entrou na onda, com o roxo adornando papas e clérigos de prestígio.

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Com o apetite pela tonalidade luxuosa, o tal bicho marinho quase foi extinto, e a produção do corante declinou. Foi só com o pigmento sintético que o roxo voltou a brilhar: a cor era a preferida da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, e da rainha Vitória — tradição mantida na realeza inglesa por Elizabeth II e pela princesa Diana. O simbolismo era tanto que a expressão “nascer na púrpura” se tornou definidora de fortuna. “Significava nascer na realeza, seguindo o costume bizantino de adornar os aposentos reais com tecidos tingidos com a cor”, diz a historiadora Kassia St. Clair no livro A Vida Secreta das Cores. Hoje, felizmente, há roxo para todos os bolsos.

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022