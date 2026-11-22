A onda púrpura: tons de roxo invadem as passarelas da alta-costura
Tradicionalmente ligados aos poderosos, eles levam para vitrines e desfiles uma história que remonta a vários milênios
Em 1856, o químico William Henry Perkin tentava sintetizar um remédio para malária quando, acidentalmente, produziu um líquido roxo. Batizado de mauveína, o pigmento foi o primeiro corante sintético da história, e revolucionou a indústria têxtil. Sua paleta pródiga nas tonalidades do roxo continua presente hoje, em matizes que vão do violeta ao berinjela — e vive uma nova fase de ouro na moda. Em alta nas coleções invernais e de verão, marcou presença recentemente em desfiles de Mugler, Saint Laurent, Balenciaga e Valentino. Entrou, ainda, no guarda-roupa de ícones fashion como Beyoncé, Naomi Ackie e Kate Middleton. Por fim, aparece entre as cores de destaque de termômetros da moda como a WGSN e a Coloro, renovando uma curiosa história de atração que remonta a 1 000 anos antes de Cristo.
Localizado entre o azul e o vermelho no círculo cromático, o roxo agora chega para rebater a neutralidade minimalista que imperou nos últimos anos, trazendo uma dose bem-vinda de originalidade às passarelas de 2026. Símbolo de elegância e autoridade, a cor é historicamente ligada aos poderosos. No passado, afinal, vestir-se de púrpura era sinônimo de nobreza. Não à toa, um dos tons do momento é o chamado roxo real. Vibrante e profundo, o royal purple esteve em 391 modelos da temporada de outono e inverno europeia, saltando 38% em relação ao ano passado, aponta levantamento da Livetrends. A tendência foi abraçada por redes de fast fashion como Cos, Zara e H&M. No Brasil, o relatório Fashion Capitals, do Google, capta alta de buscas por peças roxas.
Nem sempre, no entanto, usar roxo foi tão fácil. Os primeiros registros têxteis da cor foram encontrados numa tumba síria de 1340 a.C. Na Antiguidade, a cor era obtida a partir da secreção de moluscos marinhos. “Era um processo complexo, que exigia até 12 000 moluscos para produzir 1 grama de corante”, explica o historiador e pesquisador da moda Marcos A. de Mato. Com produção cara, a “púrpura de Tiro”, em referência à cidade da antiga Fenícia onde os moluscos eram comuns, foi símbolo de status por milênios. Nos tempos de César e Nero, só o imperador e a aristocracia podiam ostentar o tom. A Igreja Católica entrou na onda, com o roxo adornando papas e clérigos de prestígio.
Com o apetite pela tonalidade luxuosa, o tal bicho marinho quase foi extinto, e a produção do corante declinou. Foi só com o pigmento sintético que o roxo voltou a brilhar: a cor era a preferida da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, e da rainha Vitória — tradição mantida na realeza inglesa por Elizabeth II e pela princesa Diana. O simbolismo era tanto que a expressão “nascer na púrpura” se tornou definidora de fortuna. “Significava nascer na realeza, seguindo o costume bizantino de adornar os aposentos reais com tecidos tingidos com a cor”, diz a historiadora Kassia St. Clair no livro A Vida Secreta das Cores. Hoje, felizmente, há roxo para todos os bolsos.
Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022