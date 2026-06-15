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Comportamento

A LVMH, maior conglomerado de marcas de luxo do mundo, investirá em empresa de roupas esportivas

O aporte será de 50 milhões de dólares e contará com a parceria de astros do esporte

Por Gabriel Bussolotti Silveira 15 jun 2026, 12h04
Bernard Arnault, CEO da LVMH
Bernard Arnault, CEO da LVMH (LUDOVIC MARIN/AFP)
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A LVMH, maior conglomerado de marcas de luxo do mundo, investirá em empresa de roupas esportivas Priorize VEJA no Google

Um novo fundo financiado pela gigante da moda LVMH e por mais de 200 atletas profissionais investirá na marca de roupas esportivas norte-americana Rhoback, segundo The Wall Street Journal. O aporte será de 50 milhões de dólares e o projeto de investimento envolverá astros do esporte.

A Rhoback é conhecida por seu logotipo de cachorro e suas camisas polo tecnológicas. Seu maior público está ligado ao golfe e grandes personalidades do mercado financeiro como Jamie Dimon, o CEO do JPMorgan Chase, já utilizaram suas peças.

A empresa foi fundada em 2016 por Kevin Hubbard, Kristina Loftus e Matthew Loftus, que cederam o porão de suas casas para iniciar as atividades. No início, os idealizadores viajavam em uma van pelos Estados Unidos vendendo as peças de roupa. A marca se destacou no mercado por ser uma das primeiras a trabalhar com atletas de universidades. Hoje, a Rhoback possui uma loja física e uma linha de produtos diversos.

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Em 2025, a empresa de artigos esportivos teve uma receita de 150 milhões de dólares e, neste ano de 2026, a previsão de lucro é de 200 milhões de dólares. Por meio do aporte do fundo de investimento – o primeiro apoio externo já recebido pela corporação –, a Rhoback planeja abrir novas lojas físicas e estabelecer parcerias com universidades.

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O fundo e sua estratégia

O fundo que apoiará a Rhoback se chama Champ (Champion Athlete Managing Partner) e foi lançado em abril com o objetivo de investir em marcas promissoras. Seu principal investidor é a LVMH, conglomerado dono da Louis Vuitton.

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Para o investimento na marca de roupas esportivas, o fundo está se unindo a algumas figuras conhecidas do esporte americano como, por exemplo, a estrela do basquete Tyrese Haliburton e os craques do futebol americano Dak Prescott e Ja’Marr Chase. Os atletas irão usar de sua visibilidade para promover a marca e também investirão do seu próprio capital.

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