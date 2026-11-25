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Grávida do sétimo filho com Juliano Cazarré, Letícia Cazarré refletiu sobre a maternidade e revelou a única condição que faria o casal parar de ter herdeiros: a idade ou limitações de saúde. A influenciadora exaltou a fertilidade como um dom sagrado e questionou a rejeição ao papel de mãe.

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Vivendo sua sétima gravidez, Letícia Cazarré fez uma reflexão acerca de sua relação com a maternidade nesta terça-feira, 24, e indicou a condição para que ela e seu marido, o ator Juliano Cazarré, deixem de ter filhos. “Sempre me pego refletindo sobre isso. Não sobre o ‘número’ de filhos, sobre quanto custa criá-los (financeira, física e emocionalmente), mas sobre esse grande e sagrado mistério que se chama fertilidade”, declarou.

De acordo com Letícia, a única possibilidade de o casal deixar de ter filhos é por motivos de saúde ou idade, e mesmo isso irá gerar uma intensa dor na influenciadora. “No dia em que finalmente a idade, a saúde ou outro motivo natural qualquer me privar desse dom, nesse dia, eu certamente vou me recolher em um canto do mundo e chorar”, declarou.

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“O dom da fertilidade é, provavelmente, o mais subestimado do nosso tempo. Ter o poder — sim, o poder — de gerar em si e dar vida a outro ser humano é a coisa mais espantosa, mais maravilhosa e mais generosa que Deus poderia nos legar”, completou a influencer, que questionou as pessoas que optam por rejeitar a maternidade: “Quantos e quantas de nós simplesmente não vemos isso? Quantos de nós acordamos todos os dias com as nossas urgências, os nossos desejos, as nossas vontades, e dizemos um bom e redondo ‘não’? “

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Letícia e Juliano estão juntos desde 2009 e se conhecem desde a época em que ambos cursavam a Universidade de Brasília. A relação resultou em seis herdeiros: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina e Estêvão, lista que será ampliada nos próximos meses.