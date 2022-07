A Casa do Porco e Oteque estão entre os 50 melhores restaurantes do mundo

No ano passado, o restaurante A Casa do Porco Bar, dos chefs Jefferson e Janaína Rueda, já havia aparecido em 17º lugar no ranking The World’s 50 Best Restaurants, um dos mais importantes da gastronomia mundial. Mas na edição deste ano da premiação, entregue nesta segunda-feira (18) em Londres, na Inglaterra, ele subiu ainda mais. Agora, está no Top 10, ocupando a 7ª posição. “A Casa do Porco está empenhada em oferecer algo para todos, com uma abordagem democrática e inclusiva desencadeada pela educação humilde dos Ruedas”, diz o comunicado da premiação.

E não é o único brasileiro entre os 50 maiores. O Oteque, comandado pelo chef paranaense Alberto Landgraf e localizado no Rio de Janeiro, aparece na 47ª colocação. O menu muda constantemente e é focado em frutos do mar, com um tanque de água à vista das poucas mesas. “Landgraf privilegia os ingredientes em detrimento da técnica, servindo uma cozinha minimalista com um sabor sensacional sem parecer exigente”, diz a nota.

O ranking completo lista as 100 melhores casas do mundo e inclui outros três brasileiros: o celebrado D.O.M., de Alex Atala, na 58ª posição; o Evvai, também em São Paulo, na 67ª colocação, e o Lasai, no Rio de Janeiro, em 78º.

No primeiro lugar está o Geranium, da Dinamarca, comandado pelo chef Rasmus Kofoed, primeiro dinamarquês a receber três estrelas Michelin em 2016. O peruano Central, de Virgilio Martínez e sua mulher, Pía León, está em segundo, seguido pelo Disfrutar, de Barcelona, comandado por Oriol Castro, Mateu Casañas e Eduard Xatruch, profissionais que trabalharam com Ferran Adrià no El Bulli, referência em gastronomia molecular que fechou as portas em 2011.

Originalmente, a premiação seria entregue aos selecionados em um evento em Moscou, mas a invasão da Ucrânia fez com que os organizadores mudassem os planos. Além disso, os chefs russos foram excluídos da lista. Por isso o White Rabbit e o Twins Garden, que apareciam entre os selecionados em 2021, ficaram de fora.

Confira os dez primeiros colocados:

1 – Geranium (Copenhagen, Dinamarca)

2 – Central (Lima, Peru)

3 – Disfrutar (Barcelona, Espanha)

4 – DiverXO (Madri, Espanha)

5 – Pujol (Cidade do México, México)

6 – Asador Extabarri (Axpe, Espanha)

7 – A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)

8 – Lido 84 (Gardone Riviera, Itália)

9 – Quintonil (Cidado do México, México)

10 – Le Calandre (Rubano, Itália)

A lista completa pode ser encontrada no site da premiação.

