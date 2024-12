50 tons de vermelho e repetição de looks: a nova vibe fashion de Kate Middleton

Se tem uma coisa que Kate Middleton sabe fazer é dar uma nova cara a um item básico de seu guarda-roupa. Também usá-lo de forma completamente atual e atrair todos os holofotes para si. Exatamente o que um ícone fashion faz, e não à toa, assim como a falecida sogra, Lady Diana, a Princesa de Gales também o é.

E mostra a cada nova aparição pública desde seu retorno aos compromissos oficiais da realeza. (esteve afastada para o tratamento de um câncer) Para participar do concerto anual de natal Together at Christmas, na Abadia de Westminster, nesta sexta-feira 6, por exemplo, escolheu um casaco trespassado vermelho Alexander McQueen, que já usou em pelo menos três outras ocasiões: em 2020 para o lançamento de seu projeto de fotografia Hold Still – na época, coordenado com scarpins pretos de Gianvito Rossi e uma camiseta branca -; dois meses depois, combinado com uma gola alta preta, uma saia xadrez Emilia Wickstead e um cachecol; e em 2022, para a Copa do Mundo de Rugby League.

Agora, para a celebração natalina, em que é anfitriã e participou ao lado do marido, o Príncipe William e os três filhos, George, Charlotte e Louis, Kate adicionou um laço preto e botas de camurça à produção, mas combinando-o com a mesma saia xadrez usanda há quatro anos. Um toque completamente novo às roupas antigas.

Tons rubros

Sabe-se que Kate tem muitos looks de Alexander McQueen em seu closet. Especialmente os assinados por Sarah Burton, sua estilista favorita, criadora de seu icônico vestido de noiva. Enquanto Kate não decide se adere às criações da designer na Givenchy, maison francesa onde Sarah é diretora criativa, continua apostando em seus clássicos de acervo.

Na terça-feira 3, a Princesa de Gales surgiu em um terninho bordô, também criação de Buston para Alexander McQueen, na cor burgundy para receber o chefe de Estado do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, e sua esposa, em um almoço no Palácio de Buckingham. Estava com o Príncipe William e o sogro, o Rei Charles III.

Na ocasião, além do tom rubro, que passeia entre o grená e o marsala (e para a realeza tem um significado de sobrevivência e força), Kate ainda prestou uma homenagem à Rainha Elizabeth II, usando um conjunto de joias da falecida monarca: um colar de gargantilha de pérolas japonesas e brincos de pérolas do Bahrein, avaliados em R$ 230 mil.

Veja os looks de Kate Middleton:

