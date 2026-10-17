VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026 reúne mais de 200 convidados em premiação gastronômica

VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER foi lançada no último dia 1º, em uma festa que reuniu mais de 200 convidados no Royal Tulip Brasília Alvorada, às margens do Lago Paranoá.

Reativado em 2025, depois de sete anos de hiato, o guia gastronômico voltou à capital federal e premiou novamente dezessete categorias, escolhidas por um júri especializado.

Após um discurso do CEO da Editora Abril e diretor de redação de VEJA, Mauricio Lima, e da fala da governadora do DF, Celina Leão (PP), teve início a entrega dos troféus.

Da seção de Comidinhas, subiram ao palco os representantes de Studio Grão (Melhor Café), Bimi (Melhor Doceria), Madre Teresa Deli (Melhor Hambúrguer), Adélia (Melhor Padaria) e Oni-Uno (Melhor Sorvete). Todos foram anunciados por convidados chamados ao Edição 2026 de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER reúne mais de 200 convidados em festa que revelou os premiados da gastronomia do Distrito Federal palco por Marcela Rahal, apresentadora e colunista de VEJA.

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Em seguida, aconteceu a revelação dos vencedores de Bares. Foram laureados primeiramente o Bu.té.quim (Melhor Boteco) e o Cambuí Cervejaria e Bar de Estar (Melhor Bar de Cervejas), com uma saudável baguncinha dos sócios, estreantes no pódio, após serem nomeados pela VP de publishing da Abril, Andrea Abellera.

O prêmio de Bar de Drinques foi recebido mais um ano pelo Traçado Bar, e o de Vinhos, pelo IVV Swinebar. O bloco terminou com a entrega da placa ao Yatai Yoru, o Melhor Asiático, na estreia da nova categoria.

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Por fim, foi feita a revelação dos Restaurantes, que se iniciou com o título de Melhor Brasileiro, recebido pela Casa Baco, seguido pela nomeação da Melhor Carne, que foi para o Primitivo Churrasco, também campeão pela primeira vez. O proprietário, Moisés Costas, não conteve a emoção ao subir ao palco.

Foram premiados ainda o DOC Cucina (Italiano), o New Koto (Japonês) e a Baco Pizzaria (Pizzaria). Os prêmios mais esperados da noite vieram a seguir. Gabriel Barros, do Rala, levou a placa de Chef Revelação das mãos do editor-executivo de VEJA SÃO PAULO e crítico gastronômico Arnaldo Lorençato.

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“Trabalhei muito para isso”, discursou o ganhador, que mal conseguia falar de tão emocionado. A noite foi encerrada com o título de Chef do Ano para Babi Frazão. “Esse momento foi planejado, foi trabalhado, foi árduo”, revelou a sócia do Afeto e do Bafafá, com lágrimas nos olhos.

“Fico muito feliz em ganhar esse prêmio no momento em que estou dentro da minha cozinha, liderando pessoas e inspirando todos eles. Obrigada. E tem uma mulher Chef do Ano!”, vibrou.

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Todos esses destaques podem ser conferidos no site de VEJA, e as resenhas, consultadas no aplicativo gratuito COMER & BEBER. As revistas seguem disponíveis em bancas, aeroportos e livrariasdo país, além do aplicativo GoRead.

Os endereços premiados foram visitados pela equipe do guia, que teve coordenação, edição e reportagem de Saulo Yassuda. A publicação reúne recomendações de 239 estabelecimentos criteriosamente selecionados por uma equipe de jornalistas locais. A coordenação editorial de VEJA COMER & BEBER é de Arnaldo Lorençato.

VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.