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Comer & Beber

VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026 reúne mais de 200 convidados em premiação gastronômica

Evento marcou o lançamento da nova edição do guia, que reconheceu os destaques do Distrito Federal em dezessete categorias

Por Saulo Yassuda 17 out 2026, 18h20 | Atualizado em 27 out 2026, 18h37
Três homens sorridentes e eufóricos celebram uma premiação. O homem do centro, de camisa preta, segura um troféu dourado com a inscrição Veja Brasília Comer & Beber. Os outros dois, um de camisa azul-clara e óculos à esquerda, e outro de camisa azul-escura à direita, levantam os braços em punho, expressando alegria. Ao fundo, um painel com o logo Veja Brasília Comer & Beber.
Os sócios do Cambuí, o Melhor Bar de Cervejas (Telmo Ximenes/VEJA)
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VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026 reúne mais de 200 convidados em premiação gastronômica Priorize VEJA no Google

VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER foi lançada no último dia 1º, em uma festa que reuniu mais de 200 convidados no Royal Tulip Brasília Alvorada, às margens do Lago Paranoá.

Reativado em 2025, depois de sete anos de hiato, o guia gastronômico voltou à capital federal e premiou novamente dezessete categorias, escolhidas por um júri especializado.

Um grupo de cerca de 30 pessoas, homens e mulheres de diversas idades, posa sorrindo em um palco. A maioria segura certificados ou placas de premiação. Ao fundo, um painel exibe o logo Veja Brasília Comer & Beber.
Os campeões da noite reunidos sobre o palco depois da cerimônia (Telmo Ximenes/VEJA)

Após um discurso do CEO da Editora Abril e diretor de redação de VEJA, Mauricio Lima, e da fala da governadora do DF, Celina Leão (PP), teve início a entrega dos troféus.

Da seção de Comidinhas, subiram ao palco os representantes de Studio Grão (Melhor Café), Bimi (Melhor Doceria), Madre Teresa Deli (Melhor Hambúrguer), Adélia (Melhor Padaria) e Oni-Uno (Melhor Sorvete). Todos foram anunciados por convidados chamados ao Edição 2026 de VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER reúne mais de 200 convidados em festa que revelou os premiados da gastronomia do Distrito Federal palco por Marcela Rahal, apresentadora e colunista de VEJA.

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Homem com barba e cabelo trançado, usando camisa branca furadinha e calça preta, segurando um microfone e um prêmio dourado da Veja Brasília Comer & Beber, comemorando em um palco com o logo do evento ao fundo
Gabriel Barros, o Chef Revelação, do Rala (Telmo Ximenes/VEJA)

Em seguida, aconteceu a revelação dos vencedores de Bares. Foram laureados primeiramente o Bu.té.quim (Melhor Boteco) e o Cambuí Cervejaria e Bar de Estar (Melhor Bar de Cervejas), com uma saudável baguncinha dos sócios, estreantes no pódio, após serem nomeados pela VP de publishing da Abril, Andrea Abellera.

O prêmio de Bar de Drinques foi recebido mais um ano pelo Traçado Bar, e o de Vinhos, pelo IVV Swinebar. O bloco terminou com a entrega da placa ao Yatai Yoru, o Melhor Asiático, na estreia da nova categoria.

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Mulher loira de cabelo curto, vestindo conjunto de couro preto e sapatos vermelhos, sorri enquanto segura um microfone e um prêmio com os braços erguidos. Ela está em um palco escuro, à frente de um painel laranja com o logo Veja Brasília Comer & Beber e o texto BA FRAZÃO (AR E BAFAFÁ)
A Chef do Ano, Babi Frazão, do Afeto e do Bafafá (Telmo Ximenes/VEJA)

Por fim, foi feita a revelação dos Restaurantes, que se iniciou com o título de Melhor Brasileiro, recebido pela Casa Baco, seguido pela nomeação da Melhor Carne, que foi para o Primitivo Churrasco, também campeão pela primeira vez. O proprietário, Moisés Costas, não conteve a emoção ao subir ao palco.

Foram premiados ainda o DOC Cucina (Italiano), o New Koto (Japonês) e a Baco Pizzaria (Pizzaria). Os prêmios mais esperados da noite vieram a seguir. Gabriel Barros, do Rala, levou a placa de Chef Revelação das mãos do editor-executivo de VEJA SÃO PAULO e crítico gastronômico Arnaldo Lorençato.

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Dois homens sorridentes, um de blazer azul e camisa estampada, outro de terno marrom claro, posam em frente a um painel com a capa da revista Veja Brasília Comer & Beber 2026/2027, que destaca 239 restaurantes e bares selecionados
Arnaldo Lorençato e Saulo Yassuda, da equipe do guia (Telmo Ximenes/VEJA)

“Trabalhei muito para isso”, discursou o ganhador, que mal conseguia falar de tão emocionado. A noite foi encerrada com o título de Chef do Ano para Babi Frazão. “Esse momento foi planejado, foi trabalhado, foi árduo”, revelou a sócia do Afeto e do Bafafá, com lágrimas nos olhos.

“Fico muito feliz em ganhar esse prêmio no momento em que estou dentro da minha cozinha, liderando pessoas e inspirando todos eles. Obrigada. E tem uma mulher Chef do Ano!”, vibrou.

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Todos esses destaques podem ser conferidos no site de VEJA, e as resenhas, consultadas no aplicativo gratuito COMER & BEBER. As revistas seguem disponíveis em bancas, aeroportos e livrariasdo país, além do aplicativo GoRead.

Os endereços premiados foram visitados pela equipe do guia, que teve coordenação, edição e reportagem de Saulo Yassuda. A publicação reúne recomendações de 239 estabelecimentos criteriosamente selecionados por uma equipe de jornalistas locais. A coordenação editorial de VEJA COMER & BEBER é de Arnaldo Lorençato.

VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.

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