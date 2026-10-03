Os melhores Restaurantes de Brasília por VEJA COMER & BEBER 2026

Brasília é uma cidade monumental. Há um refexo dessa grandiosidade na gastronomia. Existem restaurantes que dão orgulho aos moradores da capital.

O japonês New Koto e a Baco Pizzaria são dois deles, mais uma vez lembrados pelo júri e premiados como melhores de suas categorias por VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER.

Isso não signifca que o brasiliense seja contrário a lançamentos. Pela primeira vez, o Primitivo Churrasco, um endereço bem informal, conquista o título de Melhor Carne.

Saboreie a tradição e a novidade culinária do Distrito Federal.

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VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.