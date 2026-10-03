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Comer & Beber

Os melhores Restaurantes de Brasília por VEJA COMER & BEBER 2026

Conheça os campeões nas categorias Brasileiro, Carne, Italiano, Japonês e Pizzaria, além de Chef Revelação e Chef do Ano

Por Saulo Yassuda 3 out 2026, 09h03 | Atualizado em 3 out 2026, 09h09
Prato oval branco com ravióli em molho amarelo, decorado com farofa escura, um tomate cereja e gotas de molho verde. Ao lado, uma molheira de vidro com molho escuro
Ravióli de pato do DOC Cucina, com toque de laranja e molho rôti à parte (Facundo Kohlrausch/VEJA)
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Os melhores Restaurantes de Brasília por VEJA COMER & BEBER 2026 Priorize VEJA no Google

Brasília é uma cidade monumental. Há um refexo dessa grandiosidade na gastronomia. Existem restaurantes que dão orgulho aos moradores da capital.

O japonês New Koto e a Baco Pizzaria são dois deles, mais uma vez lembrados pelo júri e premiados como melhores de suas categorias por VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER.

Isso não signifca que o brasiliense seja contrário a lançamentos. Pela primeira vez, o Primitivo Churrasco, um endereço bem informal, conquista o título de Melhor Carne.

Saboreie a tradição e a novidade culinária do Distrito Federal.

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OS MELHORES RESTAURANTES - 2026/2027

Chef do Ano

Troféu
Mulher jovem sorridente, de boné preto e avental azul com logo branco, segurando uma caixa de madeira com salgados variados
1º

Babi Frazão (Afeto e Bafafá)

Chef de óculos e avental preto, concentrado, serve um prato com uma colher, segurando uma panela com um pano branco. Outro cozinheiro de touca e uniforme branco trabalha ao fundo, em uma cozinha moderna com iluminação pendente e detalhes em cobre
2º

Luiz Trigo (DOC Cucina)

Homem branco com barba e cabelo escuros, vestindo dólmã branco e avental preto com o nome Lenin Palhano, sentado em frente a uma parede branca com relevos circulares, olhando para a câmera com expressão séria
3º

Lênin Palhano (Térreo)

Chef Revelação

Troféu
Homem de pele parda, barba e bigode, usando camiseta cinza e avental azul, segura couve-flor roxa sobre uma superfície azul de blocos. Ele tem tatuagens no braço e olha para a câmera
1º

Gabriel Barros (Rala)

Chef de meia-idade, vestindo dólmã branco, usando pinça para arrumar fatias finas de carne vermelha em um prato branco, sobre mesa de madeira
2º

Diego Moraes (Almeria)

Homem jovem de pele clara, cabelo castanho escuro e sorriso largo, vestindo camiseta verde-oliva com um círculo amarelo no peito, sentado à mesa com as mãos entrelaçadas. Ao fundo, uma porta verde escura e uma parede amarela com uma planta verde
3º

Felipe Rodrigues (Ocanto)

Brasileiro

Troféu
Moqueca de camarão com farofa amarela e coentro fresco em panela de ferro preta, acompanhada de arroz branco e um bolinho frito, além de vinagrete em potes de metal, sobre uma mesa de pedra clara com folhagem verde ao fundo
1º

Casa Baco

Afeto: pratos da chef-Babi Frazão
2º

Afeto

Acarajé com vatapá, camarões e vinagrete em prato preto sobre mesa de madeira, com planta verde ao lado
3º

Bahea

Carne

Troféu
Dois pedaços de carne grelhada, um cortado ao meio revelando o interior rosado, sobre uma tábua de madeira clara com sal grosso e um ramo de tomilho. A tábua está sobre uma mesa de madeira escura
1º

Primitivo Churrasco

Chicago Prime: corte de 950 gramas, o tomahawk é finalizado à mesa
2º

Chicago Prime

Fogo de Chão: costela premium
3º

Fogo de Chão

Japonês

Troféu
Variedade de sushis e sashimis coloridos em uma tábua de madeira, incluindo camarão, atum, salmão, ovas de peixe, ouriço-do-mar e tamagoyaki, com folhas verdes de decoração
1º

New Koto

NK Sushi: sugestões do cardápio nipônico
2º

NK Sushi

Noru Sushi: crispy de arroz, tartare de salmão e ovas, atração no omakassê
3º

Noru Sushi

Italiano

Troféu
Prato oval branco com ravióli em molho amarelo, decorado com farofa escura, um tomate cereja e gotas de molho verde. Ao lado, uma molheira de vidro com molho escuro
1º

DOC Cucina

Trattoria da Rosario: o linguine, tomate, lula e camarão é boa opção do mar
2º

Trattoria da Rosario

Piselli: tiramisu com crumble de café e sorvete de panacota
3º

Piselli

Pizzaria

Troféu
Três pizzas redondas de massa grossa e bordas crocantes sobre uma mesa de madeira clara. A superior tem queijo, bacon, aspargos e pimentões amarelos. A inferior esquerda tem molho de tomate, queijo e manjericão. A inferior direita tem queijo, alcachofras e folhas verdes. O fundo é um piso xadrez escuro
1º

Baco Pizzaria

Orto Pizza Local: sabor copa e rúcula, com molho, muçarela de búfala, copa lombo e rúcula
2º

 Orto Pizza Local

Pizza margherita redonda com borda crocante, molho de tomate, queijo derretido e folhas de manjericão fresco, servida em prato preto sobre mesa de madeira escura com talheres e taça de vinho ao fundo
3º

Fratello Uno

VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.

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Comer e Beber Brasília 2026
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