Mês dos Pais: Revista em casa por 7,50/semana
Comer & Beber

As melhores Comidinhas de 2026 por VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER

Saiba onde beber o melhor café, encontrar ótimas sobremesas, provar deliciosos hambúrgueres, comprar pães caprichados e tomar um bom sorvete na capita federal

Por Saulo Yassuda 2 out 2026, 12h09 | Atualizado em 2 out 2026, 23h42
Vista aérea de uma mesa de madeira clara com três bandejas de madeira escura. Na bandeja superior, duas xícaras de café com latte art: um coração e um cisne. Na bandeja à esquerda, uma xícara com latte art de um rosto estilizado. Na bandeja inferior, uma jarra de vidro com café preto e duas xícaras pequenas vazias. Todas as bandejas têm o logo STUDIO GRÃO COFFEE ROASTERS gravado
Cafés do Studio Grão (Facundo Kohlrausch/VEJA)
Continua após publicidade
As melhores Comidinhas de 2026 por VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER Priorize VEJA no Google

Tão fornida nos quitutes e guloseimas, Brasília sempre surpreende com uma chuva de novidades que convivem em harmonia junto aos lugares tradicionais.

Uma confeitaria moderninha, a Bimi, leva o prêmio de Melhor Doceria pela primeira vez. E, depois de anos sem mudanças, o título de Melhor Sorvete é recebido por um nome inédito, a Oni-Uno, há quase uma década no mercado.

Saiba mais sobre essas delícias a seguir.

COMIDINHAS - 2026/2027

Café

Troféu
Vista aérea de uma mesa de madeira clara com três bandejas de madeira escura. Na bandeja superior, duas xícaras de café com latte art: um coração e um cisne. Na bandeja à esquerda, uma xícara com latte art de um rosto estilizado. Na bandeja inferior, uma jarra de vidro com café preto e duas xícaras pequenas vazias. Todas as bandejas têm o logo STUDIO GRÃO COFFEE ROASTERS gravado
1º

Studio Grão

Copo de vidro com café gelado e leite, com cubos de gelo e uma pequena flor roxa, sobre um pires branco em uma mesa de mármore clara, com plantas verdes desfocadas ao fundo
2º

Civitá Café

Quatro xícaras de café com leite e arte latte sobre uma mesa de madeira rústica, com ramos verdes e flores cor-de-rosa desfocadas em primeiro plano. A xícara superior tem um desenho de folha, a do meio à esquerda um coração com folhas, a do meio à direita um coração simples, e a inferior um círculo de espuma.
3º

Ernesto Cafés Especiais

Doceria

Troféu
Mesa de madeira com uma fatia de cheesecake, três torradas com patê e flores comestíveis, três bolinhos em formato de coração e um copo de bebida com gelo, laranja e hortelã
1º

Bimi

Lilie: Entremets de pistache, de limão-siciliano e de coco com abacaxi
2º

Lilie

Bolo redondo de chocolate com cobertura de brigadeiro branco escorrendo, decorado com morangos frescos, brigadeiros granulados e raspas de chocolate, sobre um prato dourado. Um selo dourado com o nome Maggiore está na lateral do bolo
3º

Maggiore Doceria

Padaria

Troféu
Variedade de pães artesanais frescos em uma bandeja metálica perfurada, incluindo um pão de forma, pães rústicos redondos, um pão com listras pretas de gergelim e uma focaccia com alecrim, sob luz natural
1º

Adélia Padaria

Castália: delícias de beber e de comer no cardápio
2º

Castália

La Boulangerie: padaria eleita a melhor de Brasília
3º

La Boulangerie

Sorvete

Troféu
Três potes de sorvete vistos de cima em uma superfície cinza. À esquerda, sorvete de caramelo com um pedaço de waffle. No centro, sorvete de creme com calda de chocolate e outro waffle. À direita, sorvete amarelo com um palito de biscoito
1º

Oni-Uno

Saborella: versões de açaí, tapioca e pistache
2º

Saborella

Cremeria Italiana: sabor amêndoa e chocolate branco
3º

Cremeria Italiana

Hambúrguer

Troféu
Madre Teresa Deli: sugestão batizada de ortega, com-chimichurri e hortalicas na brasa
1º

Madre Teresa Deli

Chincho Gordo: sugestão que leva o nome da casa
2º

Chincho Gordo

Hambúrguer com dois bifes de carne, queijo cheddar derretido e fatias de bacon crocante, sobre um pão brioche levemente tostado, em fundo roxo escuro
3º

Meatz Burger

Continua após a publicidade

VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.

Siga
Publicidade
TAGS:
Comer e Beber Brasília 2026
gastronomia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).