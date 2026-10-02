As melhores Comidinhas de 2026 por VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER
Saiba onde beber o melhor café, encontrar ótimas sobremesas, provar deliciosos hambúrgueres, comprar pães caprichados e tomar um bom sorvete na capita federal
Tão fornida nos quitutes e guloseimas, Brasília sempre surpreende com uma chuva de novidades que convivem em harmonia junto aos lugares tradicionais.
Uma confeitaria moderninha, a Bimi, leva o prêmio de Melhor Doceria pela primeira vez. E, depois de anos sem mudanças, o título de Melhor Sorvete é recebido por um nome inédito, a Oni-Uno, há quase uma década no mercado.
Saiba mais sobre essas delícias a seguir.
COMIDINHAS - 2026/2027
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