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Um novo olhar sobre o branco fez Naomi Osaka lançar tendência em Wimbledon

Com um olhar contemporâneo sobre o dress code mais famoso do esporte, a tenista transformou sua chegada em um acontecimento de moda

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 14h12
Naomi Osaka: fashionista
Naomi Osaka; nova tendência fashion nas quadras (Shi Tang/Getty Images)
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Um novo olhar sobre o branco fez Naomi Osaka lançar tendência em Wimbledon Priorize VEJA no Google

Enquanto a Copa do Mundo concentra atenções nos gramados dos Estados Unidos, Wimbledon segue oferecendo outro tipo de espetáculo. Na tradição centenária do torneio inglês, poucos momentos são tão aguardados quanto as entradas de Naomi Osaka. E, mais uma vez, ela surpreendeu – pelo menos no quesito fashion.

Num campeonato em que todos precisam vestir branco, a estrela do tênis encontrou uma forma de se destacar justamente explorando aquilo que a regra permite: textura, construção, simbolismo e narrativa. O visual criado para sua estreia deste ano partiu de referências aos trajes cerimoniais japoneses, mas sem cair na reprodução literal. O resultado foi uma produção etérea, marcada por bordados delicados, volumes suaves e um grande laço que acompanhava seus movimentos até a quadra.

A escolha reforça algo que a atleta vem construindo há anos: a transformação da entrada em quadra em um momento de expressão criativa. “Gosto de usar a moda como uma forma de contar histórias”, disse ela à Vogue America. Em Wimbledon, essa história falou de herança cultural, feminilidade e reinvenção.

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Mais interessante do que a roupa em si é o movimento que ela representa. Em um momento em que o esporte influencia cada vez mais a moda, Osaka continua expandindo os limites dessa conversa. Seu look aponta para uma tendência que vem ganhando força: o retorno de referências culturais e artesanais reinterpretadas de forma contemporânea, longe da fantasia e mais próximas da identidade.

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Também há uma valorização crescente dos detalhes. Em vez de apostar no impacto da cor ou do logotipo, a produção investiu em bordados, aplicações, transparências e trabalho manual — elementos que têm aparecido com frequência nas passarelas internacionais e agora encontram espaço também no universo esportivo.

Não é a primeira vez que Naomi Osaka chama atenção pelo que veste, e dificilmente será a última. Mas há algo particularmente interessante nesta aparição em Wimbledon. Em um torneio onde o branco deveria igualar todos os competidores, ela mostrou que estilo não está na cor da roupa, mas na história que ela é capaz de contar.

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Naomi Osaka
Naomi Osaka (Daniel Kopatsch/Getty Images)

 

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