Taylor Swift: como a noiva virou tendência antes da primeira foto?

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Das passarelas às ruas, a moda em movimento
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Taylor Swift: como a noiva virou tendência antes da primeira foto?

A moda acompanha cada pista sobre os looks da cantora e dos convidados. E a cerimônia já nasce como um fenômeno fashion

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 19h58 | Atualizado em 6 jul 2026, 12h04
Taylor Swift de Givenchy: aposta certeira
Taylor Swift: vestido da noiva sob enorme expectativa (Jamie McCarthy/Getty Images)
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Taylor Swift: como a noiva virou tendência antes da primeira foto? Priorize VEJA no Google

Há casamentos de celebridades e há eventos capazes de parar uma cidade inteira. O de Taylor Swift e Travis Kelce pertence à segunda categoria. Nesta sexta-feira, 3, o Madison Square Garden, em Nova York, torna-se o cenário do casamento mais aguardado do ano, cercado por um esquema de segurança digno de uma premiação de Hollywood, com direito a ruas fechadas e uma lista de convidados que reúne nomes de peso da música, esporte, cinema e moda.

Mas, para a indústria fashion, existe uma pergunta que vale mais do que qualquer detalhe da cerimônia: o que Taylor Swift vai vestir?

Até o momento, o vestido da noiva segue sob absoluto sigilo. A expectativa é de que ela faça mais de uma troca de roupa ao longo da noite, repetindo a fórmula dos grandes casamentos de celebridades, com diferentes produções para a cerimônia, o jantar e a festa. A lógica, no entanto, aponta para uma noiva fiel ao próprio guarda-roupa. Taylor construiu uma estética marcada por silhuetas românticas, cinturas marcadas, corsets e vestidos de inspiração princesa. Entre os nomes mais cotados aparecem casas que fazem parte de seu repertório, como Stella McCartney, Givenchy e Vivienne Westwood, além da possibilidade de uma criação assinada por Jonathan Anderson para a Dior, apontada por veículos internacionais.

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Se a escolha se confirmar, ela dialoga com uma das maiores tendências da moda atual: o retorno do romantismo. Sai a noiva minimalista dos últimos anos e entra uma mulher que abraça volume, estrutura, rendas delicadas e referências históricas, mas com ares contemporâneos

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Enquanto o vestido permanece escondido, os convidados já ajudam a desenhar a identidade visual do evento. As primeiras imagens mostram uma paleta elegante, com tons de champanhe, ameixa e rosa suave, reforçando uma atmosfera de “garden party” reinterpretada para um estádio que foi transformado em um salão de festas.

Não seria surpresa se o casamento marcasse também uma nova fase estética para Taylor. Ao longo da carreira, cada álbum inaugurou uma identidade visual própria. Agora, tudo indica que sua era bridal será igualmente influente. Afinal, poucos nomes têm hoje o poder de transformar um vestido em desejo global poucas horas depois de sua estreia.

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Mesmo antes da divulgação oficial das imagens, uma certeza já existe: o look da cantora deve ditar referências para estilistas, ateliês e noivas ao redor do mundo nos próximos meses. Em tempos em que a moda vive de narrativas, Taylor Swift parece prestes a escrever mais um capítulo memorável — desta vez, de branco.

Veja os looks das primeiras convidadas: 

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Camila Cabello,
Camilla Cabello (TheStewartofNY/GC Images/Getty Images)

 

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Karlie Kloss
Karlie Kloss (TheStewartofNY/GC Images/Getty Images)
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TAGS:
Casamento
Estilo
Moda
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