Ler Resumo





A polêmica combinação de meias com sandálias, antes vista como erro estético, tornou-se a nova tendência fashion. Impulsionada por ícones como Kristen Stewart e a Geração Z, e validada por grifes como Fendi e Miu Miu, essa estética despretensiosa reflete uma busca por autenticidade e conforto, reescrevendo as regras da moda atual.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Houve um tempo em que a visão de uma meia aparecendo sob a tira de uma sandália era suficiente para provocar arrepios em qualquer pessoa minimamente interessada por moda. A combinação era associada a turistas distraídos, nerds da tecnologia ou a um “erro de percurso” estético. Mas a moda adora reescrever suas próprias regras. E, em 2026, poucas tendências parecem tão contemporâneas quanto vestir os pés sem ter que pedir desculpas.

Quem vem ajudando a consolidar essa mudança é a Kristen Stewart. Há anos ela desafia convenções nos tapetes vermelhos, trocando saltos por tênis ou surgindo com produções irreverentes. Recentemente, voltou a apostar na combinação de meias aparentes com sandálias, reforçando essa estética despretensiosa que dialoga com a nova geração e com a busca crescente por autenticidade na moda.

Ela não está sozinha. Nomes como Bella Hadid também já incorporaram versões da tendência em produções de street style, enquanto celebridades e influenciadores da Geração Z transformaram a dupla em uma espécie de uniforme fashion contemporâneo.

Nas passarelas internacionais, a validação veio. Casas como a Fendi apresentaram sandálias usadas com meias em seus desfiles recentes, explorando desde propostas esportivas até versões sofisticadas com materiais delicados e acabamento refinado. Ao mesmo tempo, outras marcas começaram a apontar para a direção oposta, mostrando que a também moda vive desse movimento pendular entre cobrir e revelar.

Continua após a publicidade

Mas vale ressaltar que por trás da tendência existe uma mudança cultural. Enquanto gerações anteriores cresceram acostumadas a exibir os pés nos meses mais quentes, muitos jovens de hoje demonstram uma curiosa resistência aos dedos à mostra. O assunto virou meme, pauta de redes sociais e até tema de discussões online. Em uma era em que praticamente tudo pode ser fotografado, compartilhado e comentado, esconder os pés sob uma camada extra de tecido parece oferecer uma dose inesperada de conforto.

Mas reduzir a tendência apenas a uma questão geracional seria simplista demais. O que está em jogo é a transformação da meia em acessório de moda, não apenas funcional. Transparências, texturas metalizadas, tramas delicadas, estampas gráficas e versões esportivas ampliam as possibilidades de composição e ajudam a construir identidade. E a força da tendência está justamente nessa liberdade. Uma sandália minimalista ganha informação de moda quando combinada a uma meia colorida. Um vestido leve adquire contraste quando encontra meias esportivas. Já os modelos de plataforma ou salto criam uma leitura quase sofisticada quando usados com versões transparentes ou de tricô fino.

Continua após a publicidade

No dia a dia, a maneira mais fácil de aderir é apostar no tom sobre tom. Sandálias pretas com meias pretas, por exemplo, criam uma silhueta elegante e discreta. Quem prefere um visual mais fashionista pode investir em meias coloridas, listradas ou com brilho, deixando que elas sejam o ponto de destaque da produção. Outra fórmula certeira é combinar sandálias robustas com meias esportivas de cano médio, equilibrando conforto e informação de moda. Já para ambientes mais sofisticados, as meias transparentes ou rendadas funcionam como uma atualização contemporânea para vestidos, saias e peças de alfaiataria.

A tendência não fala apenas sobre pés aquecidos ou sandálias reinventadas, mas sim a liberdade de vestir aquilo que faz sentido para cada pessoa, mesmo quando isso desafia convenções antigas. Em tempos que a moda valoriza cada vez mais a individualidade, talvez a verdadeira elegância esteja em mostrar personalidade — mesmo que comece pelos pés.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade