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O icônico Valentino Rockstud, um clássico atemporal desde 2010, ressurge em 2026 como aposta de Alessandro Michele. Combinando alta-costura com atitude punk, o sapato de tachas que conquistou celebridades e dobrou o faturamento da Valentino, volta repaginado e reafirma seu status de símbolo de uma moda que dialoga entre gerações.

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Ao mesmo tempo que o Valentino Rockstud surge como uma tendência, também não pode ser classificado de forma tão simples. Como assim? É que o famoso sapato de tachas da Valentino, ao mesmo tempo que acompanha uma nova febre, também é um clássico que já atravessa gerações. Ou seja, está nos dois lugares.

Quando surgiu, em 2010, parecia traduzir o espírito de uma época: feminino, provocador e com uma dose calculada de rebeldia. Agora, em 2026, ele retorna ao centro das atenções como quem nunca saiu de cena. Afinal, a moda pode até ser movida pela novidade, mas vive de memória.

O renascimento do Rockstud tem nome e sobrenome. Desde sua chegada à direção criativa da Valentino, Alessandro Michele vem revisitando códigos históricos da maison com seu olhar maximalista e teatral. Para a coleção Pre-Fall 2026, ele reapresentou o icônico scarpin com linhas mais afiadas, biqueira esculpida, ferragens em tom platina e a emblemática palmilha vermelha da casa.

Criado por Maria Grazia Chiuri (atual Fendi) e Pierpaolo Piccioli (atual Balenciaga), naquela época diretores criativos da marca, o Rockstud nasceu inspirado nos relevos em pedra conhecidos como bugnato, presentes em construções históricas de Roma. A proposta era unir a delicadeza da alta-costura italiana a uma atitude quase punk. A fórmula funcionou instantaneamente.

Logo após sua estreia, o modelo conquistou celebridades como Emma Stone, Jennifer Lopez, Kim Kardashian e até Kate Middleton. Em poucos anos, tornou-se um fenômeno comercial tão relevante que ajudou a dobrar o faturamento da Valentino, transformando as tachas metálicas em uma das assinaturas visuais mais reconhecíveis da grife.

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Agora, o retorno acontece em um momento especialmente favorável. A moda vive uma intensa paixão pelo passado recente. O revival dos anos 2000 e 2010 domina passarelas, tapetes vermelhos e redes sociais. E o Rockstud, com sua estética “aristo-punk”, surge como peça-chave desse movimento.

Da nova geração de fãs, nomes como Dakota Johnson, Tyla e Lena Dunham. O modelo também ganhou destaque no aguardado trailer de “O Diabo Veste Prada 2”, nos pés da lendária Miranda Priestly, de Meryl Streep — uma aparição que resume bem sua essência: elegante, poderosa e impossível de ignorar. “O Rockstud se tornou um código da Valentino. É um objeto que continua dialogando com diferentes gerações”, já afirmou Pierpaolo Piccioli em ocasiões anteriores, ao comentar o legado do modelo. Esse, aliás, é o segredo de sua longevidade. O Rockstud não é só um sapato, mas sim um símbolo de uma moda que entende que nostalgia não significa olhar para trás, mas encontrar novas formas de caminhar adiante. E, ao que tudo indica, suas tachas ainda têm muitos passos pela frente.

Hoje, no entanto, Michele amplia as possibilidades de uso. Além do clássico salto de 100 mm, a linha inclui versões de 40 mm, sapatilhas e sandálias, em cores que vão do nude ao azul-claro e ao verde-limão.

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Onde encontrar?

O Valentino Garavani Rockstud está disponível nas boutiques da Valentino e no e-commerce internacional da marca. Os preços variam de US$ 1.050 (cerca de R$ 5.800) para sapatilhas e versões baixas até US$ 1.390 (cerca de R$ 7.700) para os scarpins clássicos de salto alto. No Brasil, modelos importados podem ultrapassar os R$ 10 mil, dependendo da versão e dos impostos de importação.

Veja fotos:

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Veja o trailer de “O Diabo Veste Prada 2” com o Valentino Rockstud nos pés de Miranda Priestly