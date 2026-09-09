NYFW: Tommy Hilfiger retorna a Nova York com desfile no The Plaza

Ler Resumo





Tommy Hilfiger retorna à New York Fashion Week com um desfile especial no icônico The Plaza Hotel, onde já residiu. A coleção Primavera 2027, que acontece em 10 de setembro, promete uma releitura do estilo preppy, unindo o glamour histórico do local à moda contemporânea e à nova geração de estrelas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Há lugares que realmente guardam as histórias de quem passou por eles. O The Plaza Hotel, com suas paredes douradas, vista para o Central Park e uma coleção de fantasmas glamorosos — de Marilyn Monroe a Frank Sinatra, dos Beatles aos Rolling Stones — é um deles. E, nesta quinta-feira, 10 de setembro, ganha mais um capítulo fashion. Tommy Hilfiger retorna à New York Fashion Week para apresentar sua coleção de Primavera 2027 justamente no endereço que, durante mais de uma década, também chamou de casa.

Antes de se transformar em palco, o hotel foi residência do estilista e de sua mulher, Dee. Ali, os dois viveram em um espetacular duplex sobre o Central Park. Agora, o retorno tem algo de volta ao lar — e, claro, de espetáculo. Tommy Hilfiger promete ocupar o Plaza com sua própria versão da Nova York contemporânea e uma nova leitura do preppy, estética inspirada nos uniformes colegiais e no guarda-roupa estilo americano que a marca ajudou a transformar em sinônimo de cool.

Não é a primeira vez que Hilfiger escolhe um cenário carregado de memória para contar sua história. A marca já levou a New York Fashion Week ao Oyster Bar da Grand Central e até a um antigo ferry de Staten Island. Desta vez, porém, a escolha é especialmente pessoal porque o Plaza não é só um ícone da cidade, mas também parte da biografia de Tommy.

E aí mora o charme. A coleção chega ao lugar onde o velho glamour de Nova York ainda parece respirar nos corredores, para encontrar uma nova geração de estrelas, embaixadores e personagens da cidade. Se as paredes do The Plaza pudessem falar, certamente teriam boas histórias para contar. E a próxima delas começa na passarela.