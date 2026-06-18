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Jennifer Lopez: tendência fashion ou declaração política?

Com macacão digital da marca ucraniana TTSWTRS, estrela revive a estética cyber dos anos 2000 e levanta questão de mensagem silenciosa

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 14h00
JLO: para aparição em show, ela escolheu look futurista da Ucrânia
JLO: para aparição em show, ela escolheu look futurista da Ucrânia (Reprodução instargram @jlo/Reprodução)
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Caso típico em que a moda deixa de ser apenas roupa e vira linguagem: recentemente, Jennifer Lopez surgiu de surpresa no palco do show de David Guetta, no Stade de France, em Paris com um visual que parecia saído de um videogame futurista: um body tecnológico da marca ucraniana TTSWTRS, acompanhado por uma jaqueta oversized de acabamento brilhante, ambos cobertos por linhas neon que simulavam grades digitais e mapas de dados sobre o corpo.

A apresentação marcou o encontro dos dois artistas para cantar “Save Me Tonight”, mas foi o figurino que roubou os holofotes. As peças pertencem à coleção Time, criada pela grife ucraniana inspirada nos primeiros computadores, nos monitores de tubo e na estética da internet nascente. O body – vendido a 285 dólares no site da grife – mergulha no imaginário cyber ao reproduzir informações de uma suposta “bio machine”, enquanto linhas fluorescentes desenham uma espécie de mapa digital da silhueta.

A escolha conversa diretamente com uma tendência que vem ganhando força nas passarelas e no street style: o futurismo. Depois de temporadas dominadas pela nostalgia dos anos 1990 e 2000, a moda também olha para um futuro imaginado, com referências à inteligência artificial, realidade virtual, videogames e universos digitais. Materiais brilhantes, acabamentos tecnológicos e estampas que lembram circuitos eletrônicos estão entre os elementos mais desejados do momento.

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Mas há uma camada adicional nessa história. Em um cenário global em que a Ucrânia segue ocupando espaço no debate internacional pela guerra, vestir uma marca do país também pode ser interpretado como um gesto de visibilidade. Não necessariamente uma declaração política explícita, mas um reconhecimento do talento criativo de uma indústria que continua produzindo e exportando moda apesar das adversidades.

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Com meia-calça preta transparente, botas minimalistas, rabo de cavalo alto e maquiagem marcada pelos olhos dramáticos, J.LO completou o visual de heroína digital. Um contraste interessante para quem passou as últimas semanas promovendo o filme “Office Romance” em vestidos de alta-costura, brilhos e referências vintage.

No palco, a cantora também reviveu o clássico “On the Floor”, mostrando que algumas coisas nunca saem de moda. Mas seu look deixa uma pergunta no ar: será que o futuro da moda já chegou — ou estamos apenas começando a imaginá-lo?

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JLO veste TTSWTRS
JLO veste TTSWTRS (Reprodução instagram @jlo/Reprodução)

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