Hoje, aos 30 anos: Como Zendaya se tornou uma estrela da moda?

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Aos 30 anos, Zendaya é um ícone da moda que usa suas roupas como uma sofisticada forma de expressão. Ao lado do stylist Law Roach, ela transformou o tapete vermelho em uma extensão do cinema, comunicando mensagens sobre seus projetos e personagens. Sua abordagem única a elevou ao status de influenciadora fashion, mostrando que a moda pode ser estratégia e arte.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Aos 30 anos, completados nesta terça-feira, 1º, Zendaya chegou a um lugar raro na cultura pop: aquele em que uma aparição pode dizer tanto quanto uma entrevista. Em que literalmente uma imagem diz mais que mil palavras. Isso porque, em uma carreira construída diante das câmeras, as roupas se tornaram uma de suas formas mais sofisticadas de expressão e uma ferramenta para conduzir o olhar do público.

A transformação começou cedo. Revelada ainda adolescente pelo Disney Channel, Zendaya poderia ter ficado associada por muito tempo à imagem de estrela teen. Em vez disso, construiu uma presença fashion cada vez mais consciente ao lado do stylist Law Roach, com quem desenvolveu, ao longo dos anos, uma parceria baseada em pesquisa, referências e construção de imagem.

A lógica é simples de entender, embora difícil de executar: nada está ali por acaso. O figurino conversa com o filme, com o personagem, com o momento da carreira ou com alguma referência cultural. Muito antes de “method dressing” virar expressão recorrente no vocabulário da moda, Zendaya já usava o tapete vermelho como uma extensão do cinema.

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Na divulgação de “Homem-Aranha”, vieram referências ao universo do super-herói. Para “Duna”, a estética ganhou contornos futuristas e quase extraterrestres, incluindo o célebre look robótico de Thierry Mugler. Em “Rivais”, a divulgação do filme virou um campeonato particular de moda, com raquetes, bolas de tênis, uniformes esportivos reinterpretados e vestidos que transformavam o esporte em glamour.

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O segredo está em não deixar que a referência se torne literal demais. Zendaya traduz uma imagem, não simplesmente a reproduz. Cada aparição oferece uma pista sobre aquilo que está promovendo, criando uma expectativa que vai além da roupa. E é daí que vem boa parte de sua influência. Seus looks não terminam no tapete vermelho: viram assunto nas redes sociais, inspiração para fãs, referência para outras celebridades e, em alguns casos, momentos que entram para a memória da moda. Quando ela aparece, existe uma curiosidade genuína sobre o que ela estará vestindo — um tipo de atenção que poucas estrelas conseguiram conquistar.

Zendaya também não depende de uma fórmula visual única. Pode surgir minimalista, romântica, futurista ou teatral sem perder a própria presença. A assinatura está na segurança com que sustenta escolhas muito diferentes. Isso explica por que ela faz algo que poucas celebridades conseguem: usa a moda sem ser engolida por ela.

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Zendaya entende a câmera, o próprio corpo e o efeito de uma imagem bem-construída. Sabe quando um vestido pede uma pose, quando uma referência precisa ser sutil e quando o excesso é justamente a mensagem. Em 2021, aos 25 anos, recebeu o Fashion Icon Award do CFDA, tornando-se a pessoa mais jovem a conquistar o reconhecimento. O prêmio oficializou uma transformação que já estava diante dos olhos do público: Zendaya havia deixado de ser apenas uma atriz bem-vestida para se tornar uma figura com peso próprio na indústria fashion.

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Sua influência, afinal, não está apenas em fazer as pessoas desejarem determinada roupa. Está em mostrar que vestir-se pode ser pesquisa, personagem, memória, humor e estratégia. Aos 30, Zendaya transformou alguns segundos diante de uma câmera em uma espécie de código — e talvez seja por isso que, quando ela entra em cena, todo mundo presta atenção antes mesmo de saber o que vai acontecer. Porque a roupa pode chegar primeiro, mas a história vem logo depois.