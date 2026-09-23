Drama e diamantes: o novo capítulo sexy de Jennifer Lopez em Milão

Ler Resumo





Jennifer Lopez brilhou no Vogue World: Milano, desfilando um deslumbrante Dolce & Gabbana preto e joias marcantes. Aos 57, J.Lo personificou a diva italiana, reafirmando sua forte conexão com a grife. Descubra como ela se tornou o novo ícone da sensualidade italiana da moda e a herdeira do legado de estrelas como Madonna.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Milão sabe reconhecer uma diva, é fato. E Jennifer Lopez, aos 57 anos, chegou à cidade como quem conhece perfeitamente o papel que a moda italiana lhe reserva: mulher, estrela, corpo, glamour e um certo prazer em transformar uma entrada em acontecimento. Na noite de terça-feira, 22, na Galleria Vittorio Emanuele II, J. Lo apareceu de Dolce & Gabbana para o Vogue World: Milano e, poucos minutos depois, deixou a plateia para entrar na própria passarela.

O vestido era preto, longo e teatral, daqueles que ocupam espaço. O corpo corsetado, tomara que caia, era trabalhado com renda, aplicações florais e bordados que acompanhavam a silhueta. Da cintura partia uma saia ampla, quase de ball gown, também coberta por diferentes texturas de flores negras. Por cima, luvas longas e transparentes completavam o efeito de diva de cinema italiano — sensual, mas sem precisar recorrer ao óbvio.

O contraponto vinha no pescoço: uma peça de Alta Joalheria da Dolce & Gabbana com 800 diamantes, somando 57,62 quilates, e uma extraordinária turmalina Paraíba de 74,459 quilates, proveniente de Moçambique. O azul elétrico da pedra quebrava o rigor do preto e funcionava quase como uma luz sobre a produção.

A beleza também foi pensada para construir essa personagem. Os cabelos soltos e ondulados evocavam a sensualidade das grandes divas italianas, em uma referência que remetia à atriz Anita Ekberg, enquanto a maquiagem ganhou tons rosados e a manicure veio em um sofisticado tom pêssego. Não foram escolhas casuais. J. Lo já havia explicado, neste ano, por que existe uma afinidade tão evidente entre ela e a Dolce & Gabbana. Para a cantora, a grife tem uma maneira particular de celebrar a mulher e uma sensualidade essencialmente italiana, associada por ela a nomes como Sophia Loren e Gina Lollobrigida. Ao vestir a casa, é como se assumisse também aquela personalidade.

Continua após a publicidade

É aí que a presença de Jennifer ganha outra dimensão. A Dolce & Gabbana sempre entendeu que sua roupa funciona melhor quando encontra uma mulher que também seja personagem. E poucas linguagens conversam tanto com a assinatura sexy-pop da marca quanto a de uma estrela que atravessou décadas sendo, ao mesmo tempo, cantora, atriz, performer e fenômeno de moda.

Madonna antes, J. Lo agora

Continua após a publicidade

Não à toa, Madonna é o grande precedente. A relação entre a cantora e a dupla italiana é uma das mais emblemáticas da história recente da marca. Em 2024, a coleção de primavera-verão foi apresentada com modelos caracterizados à sua imagem, e a própria rainha do pop ocupou o centro da narrativa da casa. Em 2026, a parceria continua, com Dolce & Gabbana e Madonna novamente trabalhando juntas no projeto “Confessions II – The Film”, além da cantora ter participado de eventos da grife ao longo do ano.

Mas Jennifer não chega para apagar Madonna, e sim ocupar um território próprio. Se a rainha do pop representa a provocação, a transgressão e a cultura pop em estado bruto, J. Lo acrescenta à fórmula o imaginário da diva latina, o cinema, a dança, o tapete vermelho e uma sensualidade mais ligada ao espetáculo. É uma combinação especialmente conveniente para uma marca que nunca separou completamente roupa, celebridade e fantasia.

Continua após a publicidade

A aproximação, aliás, ganhou força durante o verão europeu. Em julho, Jennifer foi uma das protagonistas da temporada de Alta Moda da Dolce & Gabbana na Sicília e encerrou os eventos da grife em Taormina com um concerto na Isola Bella, usando criações feitas especialmente para ela. A própria casa registrou o momento como o encerramento dos eventos de Alta Gioielleria, Alta Moda e Alta Sartoria de 2026. Agora, em Milão, a história ganhou outra imagem: a de J. Lo caminhando pela Galleria Vittorio Emanuele II com um vestido preto que parece ter saído de um filme italiano imaginado para a era das redes sociais.

Vale dizer que o Vogue World: Milano transformou a Galleria Vittorio Emanuele II em uma constelação fashion com Adriana Lima, Alex Consani, Gigi Hadid, Cardi B, Alicia Keys, J Balvin, Simone Ashley, Aryna Sabalenka e Eva Longoria, que passaram pelo evento, entre passarela, performances e aparições especiais. Mas Jennifer Lopez, de preto, diamantes e uma pedra azul impossível de ignorar, foi feita para aquele cenário e, mais uma vez, fez a roupa ganhar história.

Continua após a publicidade