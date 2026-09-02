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De olho no preto: As bruxas voltaram… e muito mais bem vestidas

Sandra Bullock e Nicole Kidman ajudam a transformar o imaginário gótico em uma nova tendência de moda

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 14h00 | Atualizado em 3 set 2026, 11h24
Nicole Kidman e Sandra Bullock: agora sim, as bruxas
Nicole Kidman e Sandra Bullock: agora sim, as bruxas (Getty Images/Getty Images)
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De olho no preto: As bruxas voltaram… e muito mais bem vestidas Priorizar nos meus resultados Google

Toda bruxa fashion sabe que o preto nunca sai de moda. No máximo, ele espera o momento certo para voltar a assombrar as vitrines. Nos últimos anos, esse momento veio pelas mãos de Jenna Ortega e sua Wandinha Addams, que fez golas brancas, meias-calças pretas, tranças e uma certa melancolia adolescente virarem desejo de moda. Agora, quase três décadas depois de “Da Magia à Sedução”, são Sally e Gillian Owens — ou melhor, Sandra Bullock e Nicole Kidman — que podem estar preparando o próximo feitiço.

Na divulgação de “Da Magia à Sedução 2”, as atrizes deixaram para trás o tapete vermelho tradicional para entrar, literalmente, no universo do filme. Depois de aparições mais glamorosas, vieram os looks que traduzem a personalidade de suas personagens: veludo, renda, transparência, preto e uma atmosfera que mistura romance, mistério e sensualidade.

Na última aparição, Sandra escolheu um vestido de veludo preto da Louis Vuitton, de mangas compridas e silhueta ajustada, arrematado por uma imponente gola branca. O detalhe é quase uma citação de um guarda-roupa vitoriano, mas sem cair na fantasia. Nicole, por sua vez, apareceu em um vestido preto de renda da Versace, com transparências, decote profundo e saia assimétrica, acompanhado de uma choker e sapatos no mesmo material. Se existe uma maneira elegante de dizer “sou uma bruxa”, elas encontraram.

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A brincadeira tem nome: “method dressing”, a estratégia de construir o guarda-roupa de uma première a partir do universo visual da obra que está sendo promovida. Nos últimos anos, a técnica passou de excentricidade de estrelas e estilistas para se transformar em uma poderosa ferramenta de comunicação — e, em alguns casos, de criação de tendências.

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Afinal, quando Hollywood acerta o figurino, a influência não termina na fotografia do tapete vermelho. “Wandinha” ajudou a reavivar o interesse pelo gótico e sua estética se espalhou pela moda, pela beleza e pelas redes sociais. “Barbie” fez o rosa ganhar uma nova dimensão pop. E agora “Da Magia à Sedução 2” pode colocar em circulação uma versão mais madura da mesma fantasia.

Cultura Pop em Desejo

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É o gótico depois da adolescência. Em vez da rebeldia sombria de Wandinha, entra em cena o chamado witchy dressing: uma estética de bruxa sofisticada, romântica e sensual, construída com rendas, veludos, transparências, corsets, decotes e silhuetas longas. A fantasia continua ali, mas foi depurada. Sai a caricatura da feiticeira; entra a mulher misteriosa que poderia muito bem ter um lugar na primeira fila de uma semana de moda.

É essa a força do method dressing: transformar uma história em desejo. Quando a roupa consegue traduzir o universo de um filme sem parecer uma fantasia, ela ganha vida própria. O que começa em Hollywood pode chegar às redes sociais e, dali, às araras. Sandra e Nicole ainda não lançaram oficialmente uma tendência. Mas deram a ela uma boa fórmula: menos “bruxa má”, mais bruxa fatal. E, considerando a velocidade com que a moda transforma cultura pop em desejo, é melhor ficar de olho no preto.

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Nicole Kidman e Sandra Bullock posam juntas em evento. Kidman, à esquerda, usa um vestido preto de renda transparente com gola choker. Bullock, à direita, veste um longo preto de veludo com decote profundo e gola branca pontuda. Ambas sorriem levemente, com o braço em volta da cintura uma da outra, sobre um fundo de madeira com folhagens e letras brancas grandes
Nicole Kidman veste Versace e Sandra Bullock veste Louis Vuitton: estética gótica com glamour (Getty Images/Getty Images)
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