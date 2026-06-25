Como Zendaya transformou uma camiseta vintage em febre global?

Se existe uma celebridade capaz de transformar uma peça banal em objeto de desejo global, essa pessoa é Zendaya. Em meio às temperaturas sufocantes que dominam Paris nesta semana, a atriz apareceu em um compromisso de divulgação do filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia” usando uma proposta tão simples quanto certeira: uma camiseta vintage oversized do Homem-Aranha, usada como vestido e sem qualquer sinal de calças.

O visual, criado por seu stylist de longa data, Law Roach, traduz um dos movimentos mais fortes da moda atual: a busca por praticidade, mas com impacto. A peça principal, uma camiseta preta vintage adquirida no eBay por apenas US$ 34,99, trazia uma estampa minimalista do super-herói e ganhou status fashion quando combinada a acessórios de luxo e aos clássicos scarpins brancos de Christian Louboutin usados pela atriz.

Enquanto Paris enfrenta uma intensa onda de calor — cenário que tem influenciado não apenas o comportamento, mas também a forma de vestir de moradores e visitantes —, Zendaya mostrou que o conforto pode caminhar lado a lado com o estilo. O resultado conversa diretamente com a tendência das silhuetas amplas, dos comprimentos curtos e da valorização de peças aparentemente comuns elevadas pelo styling.

O look também reforça outra assinatura da atriz: o chamado “método de vestir” estratégia em que as roupas dialogam com o universo do projeto que está sendo promovido. Ao longo da turnê do novo filme, Zendaya vem incorporando referências sutis ao Homem-Aranha em suas produções, seja por meio de teias bordadas, paletas em vermelho e azul ou detalhes inspirados no personagem. Desta vez, a homenagem foi mais literal — e surpreendentemente acessível.

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O efeito foi imediato. Horas após a aparição da atriz, modelos semelhantes da camiseta começaram a surgir em plataformas de revenda com preços muito superiores ao original. Mais uma vez, Zendaya provou que não é preciso um vestido de alta-costura para criar um momento de moda. Às vezes, basta uma camiseta oversized, um bom styling e uma das maiores estrelas do planeta para transformar o básico em tendência.

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