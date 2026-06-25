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Como Zendaya transformou uma camiseta vintage em febre global?

Atriz fez uma simples camiseta do Homem-Aranha comprada no eBay em um dos looks mais comentados da temporada

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 14h00
Zendaya: atriz dribla a onda de calor só com uma camiseta e ainda lança tendência
Zendaya: atriz dribla a onda de calor só com uma camiseta e ainda lança tendência (Marc Piasecki/WireImage/Getty Images)
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Se existe uma celebridade capaz de transformar uma peça banal em objeto de desejo global, essa pessoa é Zendaya. Em meio às temperaturas sufocantes que dominam Paris nesta semana, a atriz apareceu em um compromisso de divulgação do filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia” usando uma proposta tão simples quanto certeira: uma camiseta vintage oversized do Homem-Aranha, usada como vestido e sem qualquer sinal de calças.

O visual, criado por seu stylist de longa data, Law Roach, traduz um dos movimentos mais fortes da moda atual: a busca por praticidade, mas com impacto. A peça principal, uma camiseta preta vintage adquirida no eBay por apenas US$ 34,99, trazia uma estampa minimalista do super-herói e ganhou status fashion quando combinada a acessórios de luxo e aos clássicos scarpins brancos de Christian Louboutin usados pela atriz.

Enquanto Paris enfrenta uma intensa onda de calor — cenário que tem influenciado não apenas o comportamento, mas também a forma de vestir de moradores e visitantes —, Zendaya mostrou que o conforto pode caminhar lado a lado com o estilo. O resultado conversa diretamente com a tendência das silhuetas amplas, dos comprimentos curtos e da valorização de peças aparentemente comuns elevadas pelo styling.

O look também reforça outra assinatura da atriz: o chamado “método de vestir” estratégia em que as roupas dialogam com o universo do projeto que está sendo promovido. Ao longo da turnê do novo filme, Zendaya vem incorporando referências sutis ao Homem-Aranha em suas produções, seja por meio de teias bordadas, paletas em vermelho e azul ou detalhes inspirados no personagem. Desta vez, a homenagem foi mais literal — e surpreendentemente acessível.

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O efeito foi imediato. Horas após a aparição da atriz, modelos semelhantes da camiseta começaram a surgir em plataformas de revenda com preços muito superiores ao original. Mais uma vez, Zendaya provou que não é preciso um vestido de alta-costura para criar um momento de moda. Às vezes, basta uma camiseta oversized, um bom styling e uma das maiores estrelas do planeta para transformar o básico em tendência.

Zendaya sorri para a câmera, usando uma camiseta preta oversized com estampa vermelha do Homem-Aranha, salto agulha branco e brincos longos. Ela tem cabelo curto e encaracolado, unhas escuras e um relógio prateado no pulso esquerdo. O fundo é um banner com texto LE 29 JUILLET e um céu alaranjado, sobre um tapete azul
Zendaya veste camiseta vintage do Homem-Aranha e sapato Christian Louboutin (Marc Piasecki/WireImage/Getty Images)
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