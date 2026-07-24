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Aos 57 anos, como Jennifer Lopez marca sua posição na Alta Moda

Depois de Madonna, a Dolce & Gabbana encontrou em JLO a musa perfeita para traduzir esse momento de glamour sem medo de brilhar

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h18
JLo: musa da Dolce & Gabbana aos 57 anos
JLo: musa da Dolce & Gabbana aos 57 anos (Reprodução instagram @jlo/Reprodução)
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Aos 57 anos, como Jennifer Lopez marca sua posição na Alta Moda Priorizar nos meus resultados Google

No dia que completa 57 anos, Jennifer Lopez não deixa dúvidas de que sim, ela ainda está no pedaço – pelo menos o da moda. Poucas semanas antes de celebrar seu aniversário, em 24 de julho, ela já deu spoilers de que prepararia algo grandioso. E não deu outra: há uma semana, a estrela pop desembarcou na Sicília como convidada de honra da Dolce & Gabbana e saiu de Taormina com um posto simbólico: o de novo rosto da fantasia italiana. Depois de décadas em que Madonna foi a grande intérprete do imaginário da grife — sensual, provocadora e teatral —, chegou a vez de J.Lo assumir esse cetro. E não poderia haver palco melhor do que a Alta Moda da maison.

A coroação aconteceu em dois atos. O primeiro, na primeira fila do desfile. Jenny surgiu com um conjunto exclusivo inteiramente bordado por cristais e aplicações de joalheria, um exercício impecável do Made in Italy levado ao extremo. O look sintetizava tudo o que Domenico Dolce e Stefano Gabbana defendem: o luxo artesanal, a opulência barroca e a celebração do feito à mão. O styling reforçou a narrativa maximalista com brincos de rubi, tranças transformadas em coroa, bolsa Sicily dourada e escarpins cravejados de cristais.

Jennifer Lopez em um vestido dourado tomara que caia, ricamente bordado com pedras coloridas, como rubis e safiras. Ela usa um colar e brincos de rubis, com cabelo preso em trança. O fundo escuro revela cadeiras ornamentadas de veludo vermelho e dourado, sugerindo um ambiente luxuoso
JLo de Dolce&Gabbana: brilho e luxo artesanal marcam alta moda (Reprodução Instagram @jlo/Reprodução)

Mas foi no segundo ato que veio o momento histórico. Em uma apresentação surpresa durante o encerramento das celebrações de Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria, Jennifer transformou-se literalmente em uma rainha siciliana contemporânea. Vestiu um body de renda preta, enriquecido por bordados dourados, ligas, meia-arrastão e um imponente colar em camadas. Sobre tudo isso, uma capa negra bordada em ouro fluía a partir de uma majestosa coroa, criando uma imagem entre o sagrado e o teatral — uma assinatura que a Dolce & Gabbana domina como poucas marcas.

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Jennifer Lopez em um body de renda preta com correntes douradas, coroa e véu bordado, braços abertos e olhos fechados, em uma varanda com vista para o mar azul
Jennifer Lopez coroada na D&G: maximalismo em alta (Reprodução Instagram @jlo/Reprodução)

A relação, porém, não ficou restrita à passarela. Durante os dias seguintes na Itália, onde antecipava as comemorações de seu aniversário, a estrela continuou desfilando criações da etiqueta. Chamou atenção um conjunto floral em azul-bebê, acompanhado por faixa de cabelo coordenada e joias douradas em profusão. Mesmo em um registro de férias, o DNA da marca permaneceu intacto: feminilidade exuberante, referências mediterrâneas e um maximalismo assumido.

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Mulher sorrindo, usando óculos escuros e um conjunto azul claro com estampa floral rosa e vermelha, blusa amarrada na cintura e shorts. Ela tem o cabelo preso em coque alto com um lenço combinando e usa colares dourados, pulseira e anéis. O fundo é um jardim ensolarado com folhagens e flores coloridas
JLO e seu look floral azul bebê: tendência (Reprodução Instagram @jlo/Reprodução)

Assim, Jennifer Lopez, a Dolce & Gabbana parecem estar escrevendo um novo capítulo de sua própria história. Ao eleger uma artista que atravessa gerações e continua exercendo enorme influência sobre moda, beleza e cultura pop, a grife reforça sua relevância em um momento em que muitas maisons caminham para o minimalismo.

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O desfile também deixa pistas claras do que deve ganhar força nas próximas temporadas: coroas e adornos de cabeça, bordados exuberantes, joias em sobreposição, rendas dramáticas, referências barrocas, lingeries transformadas em roupa e a volta definitiva do glamour sem pudor.

Na Sicília, Jennifer Lopez tornou-se personagem, espetáculo e manifesto. E, quando uma estrela desse tamanho escolhe encarnar o excesso como linguagem, não é apenas uma marca que ganha. A alta moda italiana reafirma sua identidade, a Dolce & Gabbana fortalece seu imaginário e o restante da indústria, inevitavelmente, começa a olhar outra vez para o brilho que, claro, vira tendência instantânea.

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