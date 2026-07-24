Aos 57 anos, como Jennifer Lopez marca sua posição na Alta Moda

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Aos 57 anos, Jennifer Lopez é coroada como novo rosto da Dolce & Gabbana, assumindo o posto icônico antes ocupado por Madonna. Em uma celebração grandiosa na Sicília, J.Lo personificou o luxo artesanal e a opulência barroca da marca, reforçando a identidade da alta moda italiana e ditando tendências futuras.

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No dia que completa 57 anos, Jennifer Lopez não deixa dúvidas de que sim, ela ainda está no pedaço – pelo menos o da moda. Poucas semanas antes de celebrar seu aniversário, em 24 de julho, ela já deu spoilers de que prepararia algo grandioso. E não deu outra: há uma semana, a estrela pop desembarcou na Sicília como convidada de honra da Dolce & Gabbana e saiu de Taormina com um posto simbólico: o de novo rosto da fantasia italiana. Depois de décadas em que Madonna foi a grande intérprete do imaginário da grife — sensual, provocadora e teatral —, chegou a vez de J.Lo assumir esse cetro. E não poderia haver palco melhor do que a Alta Moda da maison.

A coroação aconteceu em dois atos. O primeiro, na primeira fila do desfile. Jenny surgiu com um conjunto exclusivo inteiramente bordado por cristais e aplicações de joalheria, um exercício impecável do Made in Italy levado ao extremo. O look sintetizava tudo o que Domenico Dolce e Stefano Gabbana defendem: o luxo artesanal, a opulência barroca e a celebração do feito à mão. O styling reforçou a narrativa maximalista com brincos de rubi, tranças transformadas em coroa, bolsa Sicily dourada e escarpins cravejados de cristais.

Mas foi no segundo ato que veio o momento histórico. Em uma apresentação surpresa durante o encerramento das celebrações de Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria, Jennifer transformou-se literalmente em uma rainha siciliana contemporânea. Vestiu um body de renda preta, enriquecido por bordados dourados, ligas, meia-arrastão e um imponente colar em camadas. Sobre tudo isso, uma capa negra bordada em ouro fluía a partir de uma majestosa coroa, criando uma imagem entre o sagrado e o teatral — uma assinatura que a Dolce & Gabbana domina como poucas marcas.

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A relação, porém, não ficou restrita à passarela. Durante os dias seguintes na Itália, onde antecipava as comemorações de seu aniversário, a estrela continuou desfilando criações da etiqueta. Chamou atenção um conjunto floral em azul-bebê, acompanhado por faixa de cabelo coordenada e joias douradas em profusão. Mesmo em um registro de férias, o DNA da marca permaneceu intacto: feminilidade exuberante, referências mediterrâneas e um maximalismo assumido.

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Assim, Jennifer Lopez, a Dolce & Gabbana parecem estar escrevendo um novo capítulo de sua própria história. Ao eleger uma artista que atravessa gerações e continua exercendo enorme influência sobre moda, beleza e cultura pop, a grife reforça sua relevância em um momento em que muitas maisons caminham para o minimalismo.

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O desfile também deixa pistas claras do que deve ganhar força nas próximas temporadas: coroas e adornos de cabeça, bordados exuberantes, joias em sobreposição, rendas dramáticas, referências barrocas, lingeries transformadas em roupa e a volta definitiva do glamour sem pudor.

Na Sicília, Jennifer Lopez tornou-se personagem, espetáculo e manifesto. E, quando uma estrela desse tamanho escolhe encarnar o excesso como linguagem, não é apenas uma marca que ganha. A alta moda italiana reafirma sua identidade, a Dolce & Gabbana fortalece seu imaginário e o restante da indústria, inevitavelmente, começa a olhar outra vez para o brilho que, claro, vira tendência instantânea.

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