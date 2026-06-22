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Anne Hathaway grávida: como um vestido redefine a moda gestante de luxo?

Após anunciar a terceira gravidez, atriz surge na Riviera Francesa com looks leves, sofisticados e nada óbvios

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 20h00 | Atualizado em 2 jul 2026, 20h08
Anne Hathaway sorrindo, com cabelos castanhos soltos e vestindo um robe branco, em um ambiente interno com espelho e planta
Anne Hathaway: mãe com estilo (@annehathaway/Instagram)
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Nem bem Anne Hathaway anunciou que está grávida de seu terceiro filho e já impactou a moda. Bastaram alguns segundos da publicação do vídeo em seu perfil no Instagram para que os comentários deixassem de falar apenas sobre o bebê que está a caminho e passassem a analisar cada detalhe do look gestante da atriz. Porque, quando se trata de Anne Hathaway, em qualquer circunstância, raramente é só uma roupa.

Dias após compartilhar o vídeo ao som de “Baby, I’m Yours”, de Barbara Ann Lewis, a estrela de “O Diabo Veste Prada 2” e vencedora do Oscar desembarcou em Saint-Tropez ao lado do marido, Adam Shulman, e transformou um simples fim de semana na Riviera Francesa em uma verdadeira aula de estilo para a maternidade contemporânea.

Sob o sol mediterrâneo, entre praias de areia clara e o azul quase irreal da Côte d’Azur, Anne apareceu usando uma sequência de produções que resumem perfeitamente um dos movimentos mais fortes da moda atual: o abandono das roupas gestantes tradicionais em favor de peças desejáveis, sofisticadas e capazes de acompanhar diferentes fases da vida da mulher. O destaque ficou por conta do vestido “Anne”, da marca La Ligne. E o nome não é coincidência. A peça foi criada em colaboração com Erin Walsh, stylist da atriz há anos e responsável por muitos dos looks que ajudaram a consolidar sua imagem como uma das mulheres mais elegantes de Hollywood.

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Com decote amplo, modelagem fluida e comprimento longo, o vestido parece simples à primeira vista. Mas seu charme está justamente nos detalhes quase invisíveis. A construção inclui painéis laterais com botões ocultos que permitem ampliar a silhueta conforme o corpo muda, transformando a peça sem comprometer o caimento original. Em vez de adaptar a mulher à roupa, a roupa acompanha a mulher. O resultado é uma peça que funciona tanto antes quanto durante a gravidez — e provavelmente continuará funcionando depois dela.

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Não por acaso, o visual já começou a repercutir entre especialistas e consumidoras. A moda gestante vive um momento de transformação silenciosa. Sai de cena a ideia de um guarda-roupa temporário, criado exclusivamente para nove meses, e entra uma proposta mais inteligente: roupas versáteis, duráveis e emocionalmente conectadas ao estilo pessoal de quem as veste.

É um movimento já impulsionado por celebridades como Rihanna, que transformou a gravidez em manifesto fashion, mas que encontra em Anne uma versão mais clássica e refinada. Menos provocação e mais elegância despretensiosa. A escolha dos tecidos também ajuda a explicar o fascínio imediato pelos looks da atriz. Linho, algodão e fibras leves aparecem em modelagens amplas que respiram junto com o corpo. É a estética do luxo silencioso aplicada à maternidade: nada apertado, nada excessivamente produzido, nada que pareça uma fantasia de “futura mamãe”.

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E se reparar bem, há algo particularmente interessante na forma como a estrela constrói essa narrativa. Mesmo usando uma peça que leva seu próprio nome, o visual não transmite ostentação. Pelo contrário. O vestido marfim, combinado a chapéu de abas largas, óculos escuros e sandálias confortáveis, parece traduzir uma ideia cada vez mais desejada pela moda: sofisticação sem esforço. Por isso o impacto tão imediato.

Em uma temporada dominada por tendências efêmeras, microestéticas e excessos visuais, ela oferece uma imagem diferente. Uma mulher vivendo uma transformação profunda, sem abrir mão da própria identidade estética. Sem figurinos. Sem personagens. Entre o brilho do Mediterrâneo, os tecidos leves balançando ao vento e uma barriga que anuncia um novo capítulo, Anne nos lembra que algumas das tendências mais poderosas da moda não nascem nas passarelas, mas surgem quando a roupa encontra um momento de vida real — e consegue torná-lo ainda mais bonito.

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