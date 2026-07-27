Anitta dá as cartas: como ela fez do tarô um manifesto fashion

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Anitta, sempre atenta a tendências, lança um filme musical ambicioso para “Equilíbrivm II”, onde ela encarna cinco cartas de tarô. A obra explora uma jornada de transformação, integrando oráculos e religiões de matriz africana à estética, e transformando símbolos milenares em uma poderosa declaração de moda e espiritualidade.

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Se tem alguém que sabe aproveitar uma tendência de comportamento e transformar em narrativa própria é Anitta. E no momento que o tarô toma as redes sociais, ela joga mais luz ao oráculo em um ambicioso filme musical de mais de 30 minutos de seu recém-lançado álbum EQUILIBRIVM II. Entre rendas, véus, bordados, adornos e referências às religiões de matriz africana, aos orixás e às entidades espirituais — sempre integrados à estética da obra e nunca como mero ornamento ou fantasia —, há um trecho que inevitavelmente captura o olhar: quando a cantora deixa de interpretar uma personagem para encarnar cinco cartas do tarô, como quem transforma símbolos milenares em tendência.

Na sequência, Anitta surge como O Mundo, Dois de Espadas, A Sacerdotisa, A Estrela e Nove de Ouros, cada qual traduzido por uma identidade visual própria. O branco domina O Mundo e o Dois de Espadas, evocando pureza, transcendência e silêncio. O azul profundo veste A Sacerdotisa, remetendo ao mistério, à introspecção e ao sagrado. O dourado do Nove de Ouros traduz prosperidade e realização, enquanto A Estrela explode em cores vibrantes, reinterpretando uma carta tradicionalmente representada por uma mulher nua em uma leitura contemporânea, luminosa e absolutamente fashion. Mais do que belas imagens, porém, as escolhas contam uma história.

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Para a taróloga Marisa Solaris, a sequência dos arcanos constrói uma verdadeira jornada de transformação. “A Sacerdotisa abre o caminho dessa trajetória. Ela representa a mulher que silencia para ouvir sua intuição, encara suas sombras e descobre que as respostas estão dentro de si.” Em seguida, surge o Dois de Espadas, o momento das escolhas. “Ela está diante de dois caminhos. Permanecer imóvel também é uma escolha, mas chega um momento em que seguir em frente se torna necessário.” Depois, A Estrela marca o renascimento. “É a purificação, a esperança e a reconexão com a própria essência. Mesmo nas noites mais escuras, sempre existe um caminho.” A travessia culmina em O Mundo, símbolo da integração e de um novo ciclo, recompensado pelo Nove de Ouros. “Ela passa a colher tudo o que cultivou. A abundância não é apenas material, mas representa independência, amor-próprio, consciência e soberania sobre a própria jornada.”

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Já a taróloga Sabrina Lechugo interpreta cada carta a partir de seus arquétipos tradicionais. Para ela, A Sacerdotisa é “o arcano da espiritualidade, do oculto e da conexão com o invisível”. Escondida atrás dos véus, ela representa alguém que guarda conhecimento, vive a espiritualidade de forma profunda e prefere a discrição à exposição.

O Dois de Espadas, explica Sabrina, simboliza um impasse. “É o arcano da dualidade, da recusa em enxergar a realidade e da dificuldade em ceder. A pessoa permanece firme nas próprias convicções, mesmo quando isso se transforma em obstáculo (por isso, os olhos cobertos).” Já A Estrela representa a regeneração após a dor – o que sugere um visual vibrante já que a vida ganha cores pela esperança. “É o renascimento e a coragem de acreditar novamente. Ela confia na vida, no amor e na própria sorte.”

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E o Nove de Ouros, trduzido por um visual mais elaborado, traz a recompensa pelo esforço. “É a materialização daquilo que foi cultivado, o sucesso construído com dedicação, prosperidade e sensação de dever cumprido.” Encerrando a narrativa, O Mundo simboliza “o fechamento de ciclos, o sucesso, a autonomia e o domínio sobre a própria trajetória”. Segundo a especialista, é a carta que indica que os obstáculos ficaram para trás e que tudo passa a estar sob controle – o que para Anitta vem representado pelo total branco, que é a mistura de todas as cores primárias.

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Na moda, essas mensagens também ganham forma. Os tecidos fluidos, os véus, os drapeados, a cartela simbólica de cores, os metais dourados e a estética mística dialogam com uma tendência que já vinha crescendo nas redes sociais, impulsionada pelo interesse cada vez maior por astrologia, espiritualidade e simbolismos esotéricos.

Se antes o tarô inspirava legendas de Instagram, tatuagens e filtros digitais, Anitta agora o transforma em linguagem de moda. E, como toda carta bem jogada, deixa uma previsão que parece bastante provável: depois de conquistar o algoritmo, os arcanos podem muito bem conquistar também os guarda-roupas. Afinal, quando o assunto é tendência, a estrela mais uma vez prova que sabe dar as cartas.

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