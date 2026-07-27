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Anitta dá as cartas: como ela fez do tarô um manifesto fashion

No filme musical Equilibrium II, cantora transforma cinco arcanos em linguagem de moda, reforçando alta potência estética do oráculo

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 20h00 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h31
Anitta: cartas de tarô em linguagem fashionista
Anitta como "Nove de Ouros": cartas de tarõ em liguagem estética (Reprodução filme Equilibrium II/Reprodução)
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Anitta dá as cartas: como ela fez do tarô um manifesto fashion Priorizar nos meus resultados Google

Se tem alguém que sabe aproveitar uma tendência de comportamento e transformar em narrativa própria é Anitta. E no momento que o tarô toma as redes sociais, ela joga mais luz ao oráculo em um ambicioso filme musical de mais de 30 minutos de seu recém-lançado álbum EQUILIBRIVM II. Entre rendas, véus, bordados, adornos e referências às religiões de matriz africana, aos orixás e às entidades espirituais — sempre integrados à estética da obra e nunca como mero ornamento ou fantasia —, há um trecho que inevitavelmente captura o olhar: quando a cantora deixa de interpretar uma personagem para encarnar cinco cartas do tarô, como quem transforma símbolos milenares em tendência.

Mulher de cabelos longos e escuros, vestindo um vestido colorido, sentada com as pernas abertas, segurando dois jarros que derramam água azul. Ao fundo, um cenário pintado com montanhas verdes e um céu vermelho com estrelas penduradas
Anitta como “E Estrela”: esperança, amor e sorte em cores vibrantes (Reprodução filme Equilibrium II/Reprodução)

Na sequência, Anitta surge como O Mundo, Dois de Espadas, A Sacerdotisa, A Estrela e Nove de Ouros, cada qual traduzido por uma identidade visual própria. O branco domina O Mundo e o Dois de Espadas, evocando pureza, transcendência e silêncio. O azul profundo veste A Sacerdotisa, remetendo ao mistério, à introspecção e ao sagrado. O dourado do Nove de Ouros traduz prosperidade e realização, enquanto A Estrela explode em cores vibrantes, reinterpretando uma carta tradicionalmente representada por uma mulher nua em uma leitura contemporânea, luminosa e absolutamente fashion. Mais do que belas imagens, porém, as escolhas contam uma história.

Anitta como
Anitta como “A Sacerdotisa”: jornada espiritual (Reprodução filme Equilibrium II/Reprodução)
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Para a taróloga Marisa Solaris, a sequência dos arcanos constrói uma verdadeira jornada de transformação. “A Sacerdotisa abre o caminho dessa trajetória. Ela representa a mulher que silencia para ouvir sua intuição, encara suas sombras e descobre que as respostas estão dentro de si.” Em seguida, surge o Dois de Espadas, o momento das escolhas. “Ela está diante de dois caminhos. Permanecer imóvel também é uma escolha, mas chega um momento em que seguir em frente se torna necessário.” Depois, A Estrela marca o renascimento. “É a purificação, a esperança e a reconexão com a própria essência. Mesmo nas noites mais escuras, sempre existe um caminho.” A travessia culmina em O Mundo, símbolo da integração e de um novo ciclo, recompensado pelo Nove de Ouros. “Ela passa a colher tudo o que cultivou. A abundância não é apenas material, mas representa independência, amor-próprio, consciência e soberania sobre a própria jornada.”

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Anitta como “Dois de Espadas”: símbolos milenares como tendência (Reprodução filme Equilibrium II/Reprodução)
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Já a taróloga Sabrina Lechugo interpreta cada carta a partir de seus arquétipos tradicionais. Para ela, A Sacerdotisa é “o arcano da espiritualidade, do oculto e da conexão com o invisível”. Escondida atrás dos véus, ela representa alguém que guarda conhecimento, vive a espiritualidade de forma profunda e prefere a discrição à exposição.

O Dois de Espadas, explica Sabrina, simboliza um impasse. “É o arcano da dualidade, da recusa em enxergar a realidade e da dificuldade em ceder. A pessoa permanece firme nas próprias convicções, mesmo quando isso se transforma em obstáculo (por isso, os olhos cobertos).” Já A Estrela representa a regeneração após a dor – o que sugere um visual vibrante já que a vida ganha cores pela esperança. “É o renascimento e a coragem de acreditar novamente. Ela confia na vida, no amor e na própria sorte.”

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E o Nove de Ouros, trduzido por um visual mais elaborado, traz a recompensa pelo esforço. “É a materialização daquilo que foi cultivado, o sucesso construído com dedicação, prosperidade e sensação de dever cumprido.” Encerrando a narrativa, O Mundo simboliza “o fechamento de ciclos, o sucesso, a autonomia e o domínio sobre a própria trajetória”. Segundo a especialista, é a carta que indica que os obstáculos ficaram para trás e que tudo passa a estar sob controle – o que para Anitta vem representado pelo total branco, que é a mistura de todas as cores primárias.

Mulher de cabelos longos e coroa dourada, vestindo um longo vestido branco, em pé no centro de uma coroa de louros gigante. Ao redor, nuvens com cabeças de homem, touro, águia e leão, sobre fundo azul
Anitta como “O Mundo”: plenitude em branco (Reprodução filme Equilibrium II/Reprodução)
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Na moda, essas mensagens também ganham forma. Os tecidos fluidos, os véus, os drapeados, a cartela simbólica de cores, os metais dourados e a estética mística dialogam com uma tendência que já vinha crescendo nas redes sociais, impulsionada pelo interesse cada vez maior por astrologia, espiritualidade e simbolismos esotéricos.

Se antes o tarô inspirava legendas de Instagram, tatuagens e filtros digitais, Anitta agora o transforma em linguagem de moda. E, como toda carta bem jogada, deixa uma previsão que parece bastante provável: depois de conquistar o algoritmo, os arcanos podem muito bem conquistar também os guarda-roupas. Afinal, quando o assunto é tendência, a estrela mais uma vez prova que sabe dar as cartas.

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