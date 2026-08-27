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A magia e sedução de Sandra Bullock e Nicole Kidman no tapete vermelho

Com o retorno do filme, as estrelas deixam as bruxas de lado — por enquanto — e apostam em vestidos dramáticos, brilho e maximalismo

Por Simone Blanes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 14h00
Sandra Bullock e Nicole Kidman posam sorridentes em evento. Bullock veste um tomara que caia de estampa de leopardo e Kidman um vestido azul claro brilhante com correntes douradas. O fundo azul escuro tem estrelas douradas e folhagens, com velas brancas sobre troncos de madeira na parte inferior
Sandra Bullock e Nicole Kidman em turnê da sequência de "De Magia à Sedução": glamour, mas sem referências às bruxas (Getty Images/Getty Images)
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A magia e sedução de Sandra Bullock e Nicole Kidman no tapete vermelho Priorizar nos meus resultados Google

Se depender de Sandra Bullock e Nicole Kidman, a temporada das bruxas começa bem antes do Halloween — e, de preferência, com muito glamour. Na primeira parada da turnê de divulgação de “Da Magia à Sedução 2”, que chega aos cinemas em 11 de setembro, as duas atrizes mostraram que não precisam de chapéus pontudos, vassouras ou looks literalmente “witchy” para entrar no clima do filme.

De volta aos papéis das irmãs bruxas Sally e Gillian Owens, personagens que interpretaram no clássico de 1998, Sandra e Nicole escolheram Londres para inaugurar a temporada de aparições públicas do longa. E fizeram isso com uma dupla de produções que têm mais de Hollywood clássica do que de fantasia sobrenatural — embora ambas tragam uma boa dose de teatralidade.

Sandra Bullock foi pelo caminho do maximalismo em um vestido tomara-que-caia da Givenchy, da coleção de outono 2026 assinada por Sarah Burton. A estampa de leopardo já seria suficiente para chamar atenção, mas o impacto vem principalmente da silhueta: uma saia volumosa e escultural transforma o vestido em protagonista absoluto. Para completar, joias de Jessica McCormack acrescentaram ainda mais brilho ao visual.

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Nicole Kidman seguiu uma direção igualmente glamourosa, mas em outra frequência. Embaixadora da Chanel, a atriz apareceu com uma criação sob medida de Matthieu Blazy para a maison francesa. O vestido azul-gelo, todo bordado de paetês, ganhou correntes que caíam pelo busto e pelos braços e uma fenda generosa na perna — uma combinação de delicadeza, brilho e sensualidade.

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O mais interessante é justamente o fato de as duas não terem apostado em uma interpretação óbvia do universo do filme – como sugerem os onipresentes métodos de vestir. Nada de preto da cabeça aos pés ou referências literais à bruxaria. Em vez disso, Bullock e Kidman parecem usar a moda para atualizar a fantasia do filme: duas mulheres poderosas, exuberantes e absolutamente conscientes do impacto de uma boa entrada no tapete vermelho.

O melhor é que a turnê está apenas começando. E ainda há espaço para uma eventual virada mais sombria — e fashionista — nos próximos eventos. Veludo, flores, preto dramático e até referências aos figurinos do filme original seriam muito bem-vindos. Afinal, se setembro será mesmo o mês das bruxas, que elas cheguem bem vestidas.

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Sandra Bullock e Nicole Kidman posam sorrindo em evento. Bullock veste um tomara que caia estampado de onça com fenda e laço lateral, e Kidman um vestido azul claro brilhante com fenda e correntes douradas no decote. O fundo é azul escuro com estrelas douradas e velas brancas sobre troncos de madeira
Sandra Bullock, de Givenchy, e Nicole Kidman, de Chanel: nada de método de vestir (Getty Images/Getty Images)
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