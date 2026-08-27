A magia e sedução de Sandra Bullock e Nicole Kidman no tapete vermelho

Ler Resumo





Sandra Bullock e Nicole Kidman brilharam na estreia de “Da Magia a Sedução 2” em Londres. As atrizes escolheram looks glamourosos e clássicos, distantes do óbvio “estilo bruxa”, com Sandra em um Givenchy maximalista de leopardo e Nicole em um Chanel azul-gelo bordado. A moda atualiza a fantasia, mostrando poder e sofisticação.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Se depender de Sandra Bullock e Nicole Kidman, a temporada das bruxas começa bem antes do Halloween — e, de preferência, com muito glamour. Na primeira parada da turnê de divulgação de “Da Magia à Sedução 2”, que chega aos cinemas em 11 de setembro, as duas atrizes mostraram que não precisam de chapéus pontudos, vassouras ou looks literalmente “witchy” para entrar no clima do filme.

De volta aos papéis das irmãs bruxas Sally e Gillian Owens, personagens que interpretaram no clássico de 1998, Sandra e Nicole escolheram Londres para inaugurar a temporada de aparições públicas do longa. E fizeram isso com uma dupla de produções que têm mais de Hollywood clássica do que de fantasia sobrenatural — embora ambas tragam uma boa dose de teatralidade.

Sandra Bullock foi pelo caminho do maximalismo em um vestido tomara-que-caia da Givenchy, da coleção de outono 2026 assinada por Sarah Burton. A estampa de leopardo já seria suficiente para chamar atenção, mas o impacto vem principalmente da silhueta: uma saia volumosa e escultural transforma o vestido em protagonista absoluto. Para completar, joias de Jessica McCormack acrescentaram ainda mais brilho ao visual.

Nicole Kidman seguiu uma direção igualmente glamourosa, mas em outra frequência. Embaixadora da Chanel, a atriz apareceu com uma criação sob medida de Matthieu Blazy para a maison francesa. O vestido azul-gelo, todo bordado de paetês, ganhou correntes que caíam pelo busto e pelos braços e uma fenda generosa na perna — uma combinação de delicadeza, brilho e sensualidade.

Continua após a publicidade

O mais interessante é justamente o fato de as duas não terem apostado em uma interpretação óbvia do universo do filme – como sugerem os onipresentes métodos de vestir. Nada de preto da cabeça aos pés ou referências literais à bruxaria. Em vez disso, Bullock e Kidman parecem usar a moda para atualizar a fantasia do filme: duas mulheres poderosas, exuberantes e absolutamente conscientes do impacto de uma boa entrada no tapete vermelho.

O melhor é que a turnê está apenas começando. E ainda há espaço para uma eventual virada mais sombria — e fashionista — nos próximos eventos. Veludo, flores, preto dramático e até referências aos figurinos do filme original seriam muito bem-vindos. Afinal, se setembro será mesmo o mês das bruxas, que elas cheguem bem vestidas.

Continua após a publicidade