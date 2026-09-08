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Tecnologia

‘Zelda: Ocarina of Time’ ganha remake com visual digno de filme da Pixar

Clássico da Nintendo que revolucionou os games em 1998 retorna em novembro ao Switch 2, com gráficos renovados e dublagem e legendas em português do Brasil

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 13h57
Link, personagem de The Legend of Zelda, ergue a Master Sword com as duas mãos, em pose heroica. Ele veste túnica verde, botas marrons e cinto com fivela. Ao seu lado, a fada Navi brilha. O cenário é um templo com pilares e luzes azuis cintilantes, criando uma atmosfera mágica
 (Nintendo/Divulgação)
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‘Zelda: Ocarina of Time’ ganha remake com visual digno de filme da Pixar Priorizar nos meus resultados Google

É difícil expressar exatamente o quão importante o jogo ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ é importante para o mundo dos videogames. Lançado em 1998 para o Nintendo 64, o título foi uma revolução na época, apresentando uma aventura épica em um imenso mundo tridimensional livre para explorar, algo até então impensável nos jogos eletrõnicos.

Criado pelo game designer Shigeru Miyamoto, que criou a franquia nos anos 80 junto com outros ícones da cultura pop, como Super Mario e Donkey Kong, o game influencia outras produções até hoje e agora vai voltar repaginado com visual de dar inveja a muitos filmes da Pixar e Dreamworks.

A Nintendo revelou nesta terça, dia 8 de setembro, que um remake completo de Zelda: Ocarina of Time chega no dia 5 de novembro exclusivamente para o console Switch 2.

A aventura promete seguir à risca o roteiro do clássico de 1998, mas com um banho de loja completo que chocou muitos fãs – comentários pela internet se dividem entre elogios e críticas, mas a mudança certamente gerou reações intensas. Os novos gráficos acrescentam muito mais detalhes às paisagens e roupas dos personagens, expressões mais intensas e efeitos fotorrealistas que dão mais vida ao universo de fantasia de Hyrule.

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Dois personagens de fantasia, um com cabelo verde e outro loiro, ambos com orelhas pontudas e roupas verdes, se encaram em uma floresta exuberante com árvores e folhagens verdes. Duas fadas luminosas flutuam ao redor deles, adicionando um toque mágico ao cenário.
Novo estilo visual do game acrescenta mais detalhes e efeitos gráficos à aventura de Link (Nintendo/Divulgação)

A releitura chega como parte das celebrações de 40 anos da franquia e também prepara terreno para o filme live-action de Legend of Zelda, com estreia marcada para dia 30 de abril de 2027. Pouco se sabe sobre a trama do longa-metragem, mas já era de se esperar que se inspire muito em Ocarina por conta da importância do game e isso se reforça ainda mais agora com a chegada do remake.

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A confiança da Nintendo é grande: o jogo chega apenas duas semanas antes do aguardado Grand Theft Auto VI (GTA6) e vem acompanhado de edições especiais do videogame Switch 2 e uma enxurrada de outros produtos como brinquedos e conjuntos temáticos de LEGO.

Para o público brasileiro o lançamento tem um gostinho ainda mais especial, já que o game virá totalmente legendado e dublado em português do Brasil, algo que o Ocarina of Time original não tinha. Para o fã no Brasil, parece que não há momento melhor para conhecer ou mergulhar mais a fundo na franquia.

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Por fim, este remake parece querer desafiar também o controverso tópico do fim da mídia física. Enquanto PlayStation segue firme com o plano de parar de produzir discos de jogos em 2028 e Xbox traz uma estratégia errática de altos e baixos, a Nintendo anunciou que o novo Ocarina terá uma tiragem inicial limitada de cartuchos em que a capa do jogo terá um tratamento gráfico diferenciado, com detalhes metálicos e relevo.

Quatro acessórios de videogame Nintendo Switch em tons de verde escuro, preto e dourado, com detalhes triangulares e o símbolo da Triforce. Inclui um console portátil, um controle Pro, um dock e um estojo de transporte, dispostos sobre blocos de concreto cinza escuro
Nintendo vai lançar edições especiais do console e acessórios do Switch 2 temáticos do remake de Zelda: Ocarina of Time (Nintendo/Divulgação)
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