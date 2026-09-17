Trenzinho do terror é jogo brasileiro em destaque na Tokyo Game Show

E se um ‘trenzinho da alegria’ virasse um jogo de terror?

Essa é a inusitada proposta de Caravana 2000, jogo brasileiro em desenvolvimento pelo Milagro Studios que adapta a caótica estética das fantasias, danças e ônibus luminosos para um videogame com monstros e um arsenal pouco convencional como escopeta de confete, carteira de trabalho amaldiçoada e… alho-poró.

Em produção para PC e ainda sem data de lançamento definida, o Caravana 2000 é um dos muitos jogos brasileiros em destaque nesta semana na Tokyo Game Show (TGS), maior e mais tradicional evento de games do Japão que começou em 1996 e neste ano acontece de 17 a 21 de setembro.

A distribuidora do jogo é a empresa 2 Wedges, que integra uma delegação de 21 empresas brasileiras do segmento de games que vai à TGS com o objetivo de promover negociações e ampliar a visibilidade de produções nacionais para o mercado internacional.

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A iniciativa é organizada pela Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games) e acontece por meio do Brazil Games, projeto da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos), uma organização sem fins lucrativos criada em 2003 que é supervisionada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A grande maioria da delegação é composta por estúdios que desenvolvem jogos, como Árvore (focadas em títulos de realidade virtual), Mad Mimic, Rockhead e Venn, mas há também publicadoras e até agências de marketing.

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O Caravana 2000 terá a companhia de Sigils of Nightfall, outro jogo da distribuidora 2 Wedges. Trata-se de um RPG com visual sombrio e colorido que lembra histórias em quadrinhos e traz uma dinâmica de combate e exploração de labirintos mágicos usando cartas.

Outros títulos brasileiros também devem ser mostrados no evento e pouco depois aparecer por aqui também para apreciação na Brasil Game Show, que acontece de 9 a 12 de outubro, em São Paulo.