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Tecnologia

Trenzinho do terror é jogo brasileiro em destaque na Tokyo Game Show

Delegação leva produções nacionais ao maior evento de games do Japão, incluindo Caravana 2000, que transforma trenzinho da alegria em terror

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 06h00 | Atualizado em 17 set 2026, 11h04
Quatro personagens de desenho animado, um monstro verde, um palhaço, uma garota de cabelo laranja e um rato, dançam sob o título vermelho Caravana 2000 em um fundo escuro
Caravana 2000 reimagina 'trenzinho da alegria' como jogo caótico de terror (2 Wedges/Divulgação)
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Trenzinho do terror é jogo brasileiro em destaque na Tokyo Game Show Priorizar nos meus resultados Google

E se um ‘trenzinho da alegria’ virasse um jogo de terror?

Essa é a inusitada proposta de Caravana 2000, jogo brasileiro em desenvolvimento pelo Milagro Studios que adapta a caótica estética das fantasias, danças e ônibus luminosos para um videogame com monstros e um arsenal pouco convencional como escopeta de confete, carteira de trabalho amaldiçoada e… alho-poró.

Em produção para PC e ainda sem data de lançamento definida, o Caravana 2000 é um dos muitos jogos brasileiros em destaque nesta semana na Tokyo Game Show (TGS), maior e mais tradicional evento de games do Japão que começou em 1996 e neste ano acontece de 17 a 21 de setembro.

A distribuidora do jogo é a empresa 2 Wedges, que integra uma delegação de 21 empresas brasileiras do segmento de games que vai à TGS com o objetivo de promover negociações e ampliar a visibilidade de produções nacionais para o mercado internacional.

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A iniciativa é organizada pela Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games) e acontece por meio do Brazil Games, projeto da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos), uma organização sem fins lucrativos criada em 2003 que é supervisionada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A grande maioria da delegação é composta por estúdios que desenvolvem jogos, como Árvore (focadas em títulos de realidade virtual), Mad Mimic, Rockhead e Venn, mas há também publicadoras e até agências de marketing.

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O Caravana 2000 terá a companhia de Sigils of Nightfall, outro jogo da distribuidora 2 Wedges. Trata-se de um RPG com visual sombrio e colorido que lembra histórias em quadrinhos e traz uma dinâmica de combate e exploração de labirintos mágicos usando cartas.

Outros títulos brasileiros também devem ser mostrados no evento e pouco depois aparecer por aqui também para apreciação na Brasil Game Show, que acontece de 9 a 12 de outubro, em São Paulo.

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