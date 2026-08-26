Rockstar se pronuncia sobre vazamentos de ‘GTA VI’ e mantém prévia do jogo esta semana

Para quem ainda tinha qualquer dúvida se os vazamentos de Grand Theft Auto VI (GTA VI) eram verdadeiros, a Rockstar Games acabou de carimbar a legitimidade: a produtora do jogo mais aguardado do ano emitiu um comunicado oficial em que lamenta os vazamentos, agradece o apoio dos fãs e reafirma que os planos de apresentar uma longa prévia não vão mudar.

Na próxima quinta-feira, 27, acontece o evento online Olhar Estendido, que estreia primeiro na Netflix às 16h (Horário de Brasília) e depois às 22h chega em outras plataformas. O game, por sua vez, tem lançamento marcado para dia 19 de novembro, em versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sob o pseudônimo CyberLeek, um grupo ou indivíduo publicou uma série de vídeos de jogabilidade não autorizados e passou a exigir que o público comprasse uma criptomoeda específica para liberar novos conteúdos. Os vídeos expõem detalhes até então inéditos sobre o jogo, como marcadores de combustível nos veículos, mecânicas de furtividade, armas não letais e atividades paralelas espalhadas pelo mapa. Mais preocupante ainda para a Rockstar é o indício de que o invasor tenha acesso a uma versão jogável e atual do título, e não apenas a arquivos de vídeo antigos.

Antes de emitir o comunicado oficial a Take-Two, controladora da Rockstar, já havia agido rápido: a empresa acionou a Justiça e enviou intimações a plataformas de tecnologia como Microsoft, Discord e X, buscando quebrar o sigilo de dados e identificar os eendereços de IP por trás do CyberLeek.

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