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Tecnologia

Pokémon se aproxima do Brasil e brasileiros brilham no Mundial do game

Três competidores nacionais chegaram às semifinais do torneio de 2026, enquanto série se prepara para lançar primeiros jogos principais em português em 2027

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 17h50
Três personagens de desenho animado em uma praia tropical: um pássaro amarelo com sobrancelhas verdes, um cão laranja peludo com a língua para fora e uma criatura azul com olhos grandes e bochechas rosadas. Ao fundo, coqueiros, vegetação e montanhas sob um céu azul com nuvens brancas
Pokémon Ventos e Pokémon Ondas são exclusivos do Switch 2 e apresentam novos monstrinhos: Browty, Pombon e Gecqua (Pokémon Company/Divulgação)
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Quem vê há anos os desenhos animados dublados e produtos temáticos de Pokémon no Brasil vai achar estranho, mas é verdade: até hoje, os jogos de videogame principais da série não estão em português.

Demorou mais de 30 anos, mas felizmente isso enfim vai mudar em 2027 com o lançamento dos jogos Pokémon Ventos e Pokémon Ondas, ambos exclusivos para  Switch 2.

A aguardada novidade parece vir para coroar um momento de intensa aproximação da Pokémon Company, empresa responsável por gerir a marca – e da qual a Nintendo é uma das donas, mas não a única a ter uma parte da companhia.

Em troca, o público brasileiro tem retribuído com a intensa paixão pela qual os fãs latinos já são conhecidos na cultura pop, mas também com performances cada vez melhores no Campeonato Mundial de Pokémon, como mostram a cobertura e entrevistas feitas pelo repórter Pedro Henrique Lutti Lippe direto da competição, que aconteceu no final de agosto.

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Em abril deste ano, as batalhas Pokémon no videogame tornaram-se gratuitas para jogar pela primeira vez. Quatro meses depois, no final de agosto, três jogadores brasileiros ficaram entre os melhores do mundo na competição global pela primeira vez na história.

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Pokémon Champions chegou de graça em abril ao Nintendo Switch e depois em julho para celulares e desconectou as clássicas batalhas da série dos RPGs que as originaram. Antes, para testar a força de seu time de monstrinhos, era preciso comprar um jogo completo em plataformas como o portátil 3DS ou o próprio Switch. Agora, jogadores podem participar das disputas online sem abrir a carteira.

E uma vez removida a maior barreira de entrada para o mundo de Pokémon competitivo, jogadores brasileiros imediatamente começaram a brilhar.

As disputas de Champions no Mundial 2026 foram realizadas em São Francisco, na Califórnia, em três categorias etárias distintas: Júnior, Sênior e Mestres. E jogadores brasileiros alcançaram o Top 4 nas três, caindo nas semifinais, um feito inédito.

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Porém, o produtor do título, Masaaki Hoshino, não ficou surpreso. “Os resultados dos brasileiros são muito bons de ver. Mas considerando os números internos de jogadores, eu já esperava que isso fosse acontecer”, explicou.

Apesar da insinuação de que brasileiros estão particularmente ativos no Pokémon Champions, Hoshino não revelou números específicos. Mas em termos de Mundial, a diferença é marcante: em 2025, 23 brasileiros competiram nas três categorias, e o competidor mais bem posicionado ficou em 38º. Este ano, o número de brasileiros no torneio foi 35.

Quatro treinadores Pokémon e seus parceiros em um estádio, com o logo Pokémon Champions em destaque. À esquerda, uma treinadora de óculos com Charizard e um Pokémon amarelo. À direita, um treinador com Tyranitar e um Pokémon azul.
Champions está disponível de graça para Switch e smartphones e deixou batalhas Pokémon mais acessíveis (Pokémon Company/Divulgação)
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João Felipe Leite, 17, o brasileiro que alcançou o Top 4 na categoria Mestres, afirmou que já jogava Pokémon anos antes do jogo se tornar gratuito, mas ele acredita que a tendência é que cada vez mais brasileiros entrem para o competitivo.

“Acho que o Pokémon Champions vai atrair cada vez mais gente, principalmente se [o torneio] passar a permitir que os competidores joguem direto nos celulares, em vez de no Switch”, disse.

De sua parte, João garante que a conquista do Top 4 o motivou, e que ele deve voltar para as competições na próxima temporada. “Meu sonho agora é ser campeão do mundo”, garantiu. Aliás, é um sonho que é compartilhado por seu irmão mais novo, Francisco Leite, de 12 anos, o brasileiro que chegou no Top 4 da categoria Júnior.

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Pokémon realiza eventos oficiais competitivos no Brasil há anos, e a empresa dá sinais de que o país, ao lado de outros mercados antes considerados marginais, devem receber cada vez mais atenção da marca.

Chris Brown, diretor de eventos da The Pokémon Company International e o grande responsável pela organização do Mundial, falou insistentemente durante uma entrevista coletiva que deseja expandir o alcance de Pokémon para mais partes do planeta.

Ele citou como exemplo o LAIC, o Campeonato Internacional da América Latina de Pokémon, realizado desde 2017 em São Paulo. “Ano passado, tivemos 7 mil pessoas visitando o LAIC. Esse ano, nossa expectativa é receber 10 mil pessoas. Nós temos percebido que é um evento que cresce 20% ao ano de maneira consistente”, disse.

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Em comparação ao que entrega o Mundial, é pouca gente: a edição de 2026 reuniu mais de 50 mil pessoas, dentre as quais estavam 2,7 mil competidores, em um espaço distribuído entre múltiplos pavilhões e até mesmo uma via pública que foi fechada para o evento.

Mas apenas dez anos atrás, o Mundial ainda era realizado em um salão de conferência de hotel, atendendo a pouco mais de 2 mil pessoas por edição.

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