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Tecnologia

PlayStation abandona jogo de Kojima, que fecha parceria com Xbox

Reviravolta inesperada: Xbox assume publicação de Physint, projeto anunciado por Kojima e PlayStation em 2024 que parece 'sucessor espiritual' de Metal Gear

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 19h18 | Atualizado em 10 set 2026, 19h21
Homem de costas, com casaco e gola levantada, em um cenário de guerra com prédios ao fundo e faíscas no ar. O texto Here Comes the Feeling aparece à esquerda
Arte promocional de Physint, game de ação e espionagem anunciado por Hideo Kojima em 2024 (Kojima Productions/Divulgação)
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Uma das parcerias mais emblemáticas do mundo dos games ruiu de forma inesperada e surpreendente nesta semana. Em uma novela de três atos, a PlayStation anunciou que não iria mais publicar Physint, jogo de ação e espionagem em produção pelo game designer Hideo Kojima… e logo em seguida a Xbox divulgou uma parceria para publicação do game.

Tudo aconteceu muito rápido na madrugada do dia 9 para o 10 de setembro, ou seja, já manhã do dia 10 no Japão. Em um primeiro momento, sem dar um motivo claro, a PlayStation divulgou um comunicado falando sobre o fim da colaboração no desenvolvimento do game, anunciado em 2024 e considerado pela indústria como um sucessor espiritual de Metal Gear, game que Kojima criou na Konami, deu projeção internacional à carreira dele e é justamente um jogo de ação e espionagem.

Pouco depois, Xbox anunciou uma parceria com a Kojima Productions para lançar o título. Atualmente, a marca trabalha com o designer japonês também em OD, game de terror de visual ultra realista, ainda sem data de lançamento marcada.

Poderia ter acabado por aí, mas não foi o caso. Após o comunicado de Xbox, o próprio Hideo Kojima usou seus perfis pessoais em redes sociais para explicar que em junho ele tinha recebido a notícia de que PlayStation ia cancelar o projeto. No entanto, ele e a equipe dele conseguiram negociar a situação e levar Physint para um novo investidor.

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Três tweets em fundo cinza escuro. O primeiro, da PlayStation, anuncia o fim da colaboração com Kojima Productions no projeto PHYSINT. O segundo, da Xbox, revela parceria com Kojima Productions para PHYSINT. O terceiro, de Hideo Kojima, confirma o cancelamento da PlayStation e a continuidade do projeto com a Xbox
Novela em três atos: PlayStation anuncia fim da parceria, Xbox comunica a colaboração e Kojima revela que Sony queria cancelar Physint (PlayStation/Xbox/Kojima Productions/Reprodução)

Kojima e PlayStation: décadas de parceria

A relação entre Kojima e PlayStation remonta ao sucesso estrondoso do PS1 no meio dos anos 90. Em 1998, o aparelho recebeu Metal Gear Solid, primeiro episódio totalmente tridimensional da série estrelada pelo agente secreto Solid Snake. Inovador nos gráficos e conceitos criativos de jogabilidade, o game surpreendeu também pelos caprichos cinematográficos, já que apresenta longas cenas de animação e conversas extensas totalmente dubladas, algo raro na época.

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O êxito do game levou a uma série de continuações, uma mais experimental do que a outra, até uma partida turbulenta de Kojima da Konami no final de 2015. Logo após se tornar independente, o desenvolvedor rapidamente encontrou em PlayStation uma empresa parceira, que cedeu programas de desenvolvimento de jogos para o novo estúdio dele e também ajudou na publicação dos títulos da série Death Stranding, estrelada por uma versão digital do ator Norman Reedus, famoso pela série televisiva The Walking Dead.

Personagem de videogame, Solid Snake, com bandana preta, bigode e cigarro na boca, usando uniforme tático escuro e segurando um rifle
Uma versão envelhecida do espião Solid Snake estrela a trama de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (Konami/Divulgação)
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