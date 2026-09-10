PlayStation abandona jogo de Kojima, que fecha parceria com Xbox

Uma das parcerias mais emblemáticas do mundo dos games ruiu de forma inesperada e surpreendente nesta semana. Em uma novela de três atos, a PlayStation anunciou que não iria mais publicar Physint, jogo de ação e espionagem em produção pelo game designer Hideo Kojima… e logo em seguida a Xbox divulgou uma parceria para publicação do game.

Tudo aconteceu muito rápido na madrugada do dia 9 para o 10 de setembro, ou seja, já manhã do dia 10 no Japão. Em um primeiro momento, sem dar um motivo claro, a PlayStation divulgou um comunicado falando sobre o fim da colaboração no desenvolvimento do game, anunciado em 2024 e considerado pela indústria como um sucessor espiritual de Metal Gear, game que Kojima criou na Konami, deu projeção internacional à carreira dele e é justamente um jogo de ação e espionagem.

Pouco depois, Xbox anunciou uma parceria com a Kojima Productions para lançar o título. Atualmente, a marca trabalha com o designer japonês também em OD, game de terror de visual ultra realista, ainda sem data de lançamento marcada.

Poderia ter acabado por aí, mas não foi o caso. Após o comunicado de Xbox, o próprio Hideo Kojima usou seus perfis pessoais em redes sociais para explicar que em junho ele tinha recebido a notícia de que PlayStation ia cancelar o projeto. No entanto, ele e a equipe dele conseguiram negociar a situação e levar Physint para um novo investidor.

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Kojima e PlayStation: décadas de parceria

A relação entre Kojima e PlayStation remonta ao sucesso estrondoso do PS1 no meio dos anos 90. Em 1998, o aparelho recebeu Metal Gear Solid, primeiro episódio totalmente tridimensional da série estrelada pelo agente secreto Solid Snake. Inovador nos gráficos e conceitos criativos de jogabilidade, o game surpreendeu também pelos caprichos cinematográficos, já que apresenta longas cenas de animação e conversas extensas totalmente dubladas, algo raro na época.

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O êxito do game levou a uma série de continuações, uma mais experimental do que a outra, até uma partida turbulenta de Kojima da Konami no final de 2015. Logo após se tornar independente, o desenvolvedor rapidamente encontrou em PlayStation uma empresa parceira, que cedeu programas de desenvolvimento de jogos para o novo estúdio dele e também ajudou na publicação dos títulos da série Death Stranding, estrelada por uma versão digital do ator Norman Reedus, famoso pela série televisiva The Walking Dead.