🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Imagem Blog

Visão de Jogo

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
As histórias e novidades que movimentam o mundo dos games
Tecnologia

Jogo de ‘Gundam’ aposta em robôs gigantes para ganhar fãs fora do Japão

Testamos 'Rogue Orbit': game sai apenas em 2027 e impressiona pelo visual e facilidade de jogar, mas chega sem legendas ou menus em português

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 12h59 | Atualizado em 8 set 2026, 13h00
Dois pilotos, um homem e uma mulher, em trajes futuristas, posam sobre destroços de uma batalha, com um robô gigante ao fundo. O homem está de pé, segurando um capacete, e a mulher sentada. Raios de luz esverdeados iluminam a cena, que tem um tom sombrio e épico
 (Bandai Namco/Divulgação)
Continua após publicidade
Jogo de ‘Gundam’ aposta em robôs gigantes para ganhar fãs fora do Japão Priorizar nos meus resultados Google

Gundam é dessas séries que se tornou sinônimo de cultura pop do Japão. A série de robôs gigantes criada no final dos anos 70 é um sucesso onipresente em território japonês com histórias que mesclam robôs gigantes, batalhas no espaço e intrigas políticas e um império de produtos licenciados, incluindo os famosos model kits, miniaturas para você montar e pintar como quiser.

Porém, esse êxito nunca foi repetido em mesma escala fora de solo japonês e o game de ação ‘Gundam Rogue Orbit’ é uma nova investida para conquistar especialmente o público ocidental. Anunciado pela Bandai Namco em junho, o título tem lançamento previsto para dia 5 de março de 2027, mas já tive a oportunidade de testar uma demonstração com uma hora de duração e gostei muito do que joguei.

Rogue Orbit investe em três pilares para tentar se tornar uma porta de entrada para o universo de Gundam: gráficos super detalhados e fotorrealistas, uma história completamente inédita e desconectada de outros capítulos da franquia e controles gostosos e fáceis de comandar.

De cara, a parte visual do game chama muita atenção pela grande quantidade de detalhes e imponência dos robôs e cenários. O estilo realista difere bastante do visual tradicional de animes, dá personalidade própria ao novo título e reforça a intenção do projeto ser um ponto de entrada à série.

Siga
Continua após a publicidade

Enquanto os gráficos mostram toda essa complexidade, os controles vão pelo caminho oposto e agradam demais pela facilidade em entrar na ação e fazer bonito. A demonstração permitia escolher dentre três tipos de robôs com equipamentos diferentes: um com espada, outro com uma lâmina que vira chicote e um terceiro com lança.

Cada um tem habilidades diferentes que ajudam a elaborar diferentes estratégias sobre como enfrentar os inimigos nas fases, mas em dificuldades menores dá pra jogar facilmente só atacando sem precisar pensar muito. Além de uma ampla seleção de golpes, há também habilidades de suporte como abrir um escudo temporário ou recuperar energia e movimentos especiais muito poderosos que propiciam um show de luzes e efeitos dramáticos.

Continua após a publicidade
Criatura robótica cinza e vermelha, com cauda de escorpião e olhos brilhantes, enfrentando um robô menor que dispara raios roxos em um deserto arenoso
Fases de ‘Gundam Rogue Orbit’ colocam o jogador para enfrentar enormes criaturas (Bandai Namco/Divulgação)

Além dos três robôs diferentes foi possível testar também um trio de fases com missões diferentes. Uma delas envolvia enfrentar hordas de pequenos inimigos em uma arena circular, outra focava em combate contra um robô enorme e a última misturava os dois formatos, trazendo também um chefe com desafio maior. Apesar das configurações diferentes, o ritmo de jogo era praticamente o mesmo – peca um pouco pela falta de variedade, mas a diversão e satisfação do gameplay ainda foi o bastante pra empolgar durante o teste.

Continua após a publicidade

Infelizmente, por mais que Gundam Rogue Orbit seja um jogo bonito e divertido, ele comete um enorme deslize em relação ao público brasileiro, difícil de entender: o jogo não tem tradução para português do Brasil.

Para um jogo que chega justamente para tentar conquistar a boa vontade do público ocidental, acho um enorme erro deixar de fora um dos idiomas mais falados do mundo, especialmente pelo fato de o Brasil ser um povo extremamente apaixonado por animes. Felizmente, há tempo para isso mudar até o lançamento e decidirem colocar ao menos legendas e menus em português, mas é difícil de entender a ausência do idioma neste momento

Continua após a publicidade

Gundam Rogue Orbit tem lançamento marcado para dia 5 de março de 2027 em versões para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Publicidade
TAGS:
Games
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).