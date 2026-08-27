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GTA VI domina redes no Brasil, mas vazamentos aumentam críticas ao jogo

Menções ao novo Grand Theft Auto superam as de PlayStation e Xbox, enquanto reação negativa cresce após divulgação de vídeos não autorizados

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 27 ago 2026, 16h47
Montagem de cenas do jogo Grand Theft Auto VI: um helicóptero, um casal, um barco com flamingo, um homem com arma, uma mulher de biquíni, um carro esportivo, um jacaré, um homem com óculos escuros e um motociclista empinando a moto com uma viatura ao fundo
GTA VI: nova capa traz a clássica estrutura de colagem em quadrinhos dividida em painéis -  (Rockstar/Divulgação)
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GTA VI domina redes no Brasil, mas vazamentos aumentam críticas ao jogo Priorizar nos meus resultados Google

Para os fãs de videogame no mundo todo os últimos sete dias foram intensos: sob o pseudônimo CyberLeek, um grupo ou indivíduo publicou uma série de vídeos de jogabilidade não autorizados de Grand Theft Auto IV (GTA VI) e passou a exigir que o público comprasse uma criptomoeda específica para liberar novos conteúdos. Os vídeos expõem detalhes até então inéditos sobre o jogo da produtora Rockstar Games, como marcadores de combustível nos veículos, mecânicas de furtividade, armas não letais e atividades paralelas espalhadas pelo mapa.

Para o público brasileiro, os vazamentos deixaram uma impressão negativa em relação à qualidade do jogo, mas também de crítica e antagonismo aos conteúdos divulgados de forma não oficial. Isso é o que indica um relatório de social listening elaborado por Lucas Arraz, comunicador especializado em Data Journalism com mais de 4 anos de experiência no segmento, que analisou mais de 4 milhões de publicações em redes sociais realizadas nos últimos 3 meses.

NOVA ERA - Cena do GTA VI: compradores receberão na caixa apenas um código
NOVA ERA - Cena do GTA VI: compradores receberão na caixa apenas um código (Rockstar Games/.)

Em comparação à semana anterior ao início dos vazamentos, de 11 a 17 de agosto, quando muito da conversa girava em torno da expectativa sobre o anúncio do Olhar Estendido, uma prévia oficial marcada para ser exibida em 27 de agosto, o volume médio de menções negativas cresceu 504%, e a participação negativa média subiu de 23,5% para 28,4%. Parte da reação se dirige aos responsáveis pelos vazamentos; outra parte expressa receio de que o material represente a qualidade final do jogo.

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Além disso, desde o início dos vazamentos, as buscas feitas no Google pelo termo ‘GTA VI‘ no Brasil superaram as pesquisas por ‘LinkedIn‘ e ‘ENEM‘. A comparação ajuda a dimensionar a escala: o assunto saiu da bolha gamer e passou a competir com temas de uso cotidiano e calendário nacional.

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Por fim, o período viu também um crescimento da participação do termo ‘GTA 6‘ entre os os termos mais citados nas mensagens sobre games publicadas nas redes sociais no Brasil nos últimos três meses. O game aparece em 15% da amostra e é o tema mais recorrente entre marcas e produtos desse mercado. A presença de GTA VI é 15,5% maior que a de PlayStation, 46,2% maior que a de Xbox e 66,8% maior que a de Sony. É o maior tema ligado a uma marca ou produto no período, antes mesmo do lançamento.

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A origem dos vazamentos ainda não foi descoberta e interrompida, mas a Take-Two, controladora da Rockstar, já agiu: a empresa acionou a Justiça e enviou intimações a plataformas de tecnologia como Microsoft, Discord e X, buscando quebrar o sigilo de dados e identificar os endereços de IP por trás de CyberLeek.

Nesta quinta-feira, 27, a Rockstar investe forte para diminuir essa percepção negativa dos brasileiros e empolgar fãs pelo mundo todo: vai ao ar o evento online Olhar Estendido, que estreia primeiro na Netflix às 16h (Horário de Brasília) e depois às 22h chega em outras plataformas. GTA VI, por sua vez, tem lançamento marcado para dia 19 de novembro, em versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

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