Game bilionário da Disney, ‘Kingdom Hearts’ vai virar animação

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A Disney revelou na D23 os ambiciosos planos para Kingdom Hearts, a aclamada série de games que já rendeu mais de 1 bilhão de dólares. Uma série animada exclusiva para o Disney+ e o aguardado Kingdom Hearts 4, que terá legendas em português e lançamento simultâneo em 2027, prometem expandir a franquia para novos públicos.

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Nos últimos dias 14 a 16 de agosto aconteceu nos Estados Unidos a D23, uma grande convenção da Disney em que a empresa revela para fãs e indústria uma enxurrada de novidades sobre os produtos da casa, desde parques de diversão, até brinquedos e trailers de filmes da Marvel, Star Wars, Pixar e muito mais.

Uma das marcas mais celebradas nesta edição do evento foi Kingdom Hearts, uma série de videogame que é praticamente desconhecida fora do universo dos jogos eletrônicos, mas que já faturou mais de 1 bilhão de dólares desde que foi lançada, em 2002.

Porém, as novidades parecem sugerir enfim um investimento maior da Disney para transformar a franquia em um fenômeno multimídia e torná-la mais conhecida – e lucrativa!

Durante a D23 foi anunciada uma série animada exclusiva do serviço de streaming Disney+, ainda sem data para a estreia, e também que o mais novo capítulo da saga, Kingdom Hearts 4, chega no final de 2027 e terá o mundo latino de Viva – A Vida é uma Festa, como um dos cenários da aventura.

Com mais de 25 anos desde a estreia do primeiro game, lançado em 2002 para o console PlayStation 2, a grife até hoje foi um fenômeno praticamente exclusivo dos jogos eletrônicos, com aparições esporádicas em eventos de Halloween nos parques da Disney e adaptações para mangás, as revistas de histórias em quadrinhos japonesas.

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Mesmo com toda essa história na bagagem, Kingdom Hearts 4 vai ser o primeiro título da série a oferecer legendas em português como opção de idioma, uma clara valorização do fã brasileiro e também sinal de que os executivos veem o país como um mercado importante para cortejar.

Além disso, o game será também apenas o primeiro da franquia a sair simultaneamente para todas as plataformas principais do mercado: PC, PlayStation 5, Xbox e Nintendo Switch 2. No passado, quase todos os jogos foram lançados com exclusividade para algum aparelho, recebendo adaptações para outras plataformas apenas anos depois.

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Maravilhoso mosaico

Com mais de 39 milhões de cópias vendidos ao longo de mais de uma dezena de títulos diferentes, Kingdom Hearts nasceu de uma parceria entre Disney e Square Enix no início do século XXI.

Na aventura acompanhamos Sora, um menino de cabelos espetados, auxiliado por Pateta e Pato Donald, que usa uma espada mágica em formato de chave para explorar diversos mundos famosos das animações da Disney, como Alice no País das Maravilhas, Hércules e Aladdin.

Pelo caminho, ele encontra personagens da série de jogos Final Fantasy, da Square Enix, e também Mickey Mouse, que tem um papel de destaque na trama. Em linhas gerais, a história fala sobre o poder da amizade e os perigos de ser seduzido por pensamentos sombrios.

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Os episódios são pontuados pela participação de uma verdadeira constelação de estrelas da indústria japonesa de games. O criador da franquia é Tetsuya Nomura, designer notório pelo trabalho na série Final Fantasy, em especial o celebrado Final Fantasy 7. Nomura criou os visuais do herói Cloud, do vilão Sephiroth e também é um dos diretores responsáveis pela trilogia de jogos que está recriando a experiência dessa história com tecnologia de última geração – o terceiro e último episódio tem lançamento marcado para o primeiro semestre de 2027.

A trilha sonora, por sua vez, conta com dois talentos singulares: a compositora Yoko Shimomura e Hikaru Utada. A primeira é uma lendária artista famosa por participar em vários games de sucesso das últimas quatro décadas, incluindo o marcante Street Fighter II. Já Utada é artista não-binário que fez sucesso quando ainda jovem adolescente no início dos anos 2000 e é a voz por trás das músicas cantadas da série, como Simple and Clean e Sanctuary.

Vale notar, a trama da série é absolutamente confusa e fragmentada. Contada de forma não linear ao longo dos diversos jogos, hoje ela se encontra ainda mais difícil de ser apreciada pelo fato de que alguns games simplesmente não estão mais disponíveis.

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Justamente aí parece entrar a ideia da anunciada série animada para Disney+. O vago pôster revelado sugere que um personagem obscuro e pouco importante do passado será um dos protagonistas, dando margem para interpretar que explicar as origens da franquia seja uma das missões da produção animada.

Além disso, questionado na D23 pelo site IGN sobre a possibilidade de um filme de Kingdom Hearts, o chefe criativo do Walt Disney Animation Studios disse que “nada é impossível”. É pouco, é até genérico, mas não é uma negativa e de certa maneira mostra que a franquia de fato está na mira dos executivos de alto escalão da Disney.