Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Imagem Blog

Visão de Jogo

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
As histórias e novidades que movimentam o mundo dos games
Tecnologia

Game bilionário da Disney, ‘Kingdom Hearts’ vai virar animação

Quarto episódio da série de jogos que já vendeu quase 40 milhões de exemplares no mundo todo terá legendas em português

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 06h00 | Atualizado em 20 ago 2026, 06h17
Sora, com maquiagem de caveira mexicana, toca uma guitarra colorida em forma de caveira, ao lado de um esqueleto dançando. Confetes flutuam sobre prédios iluminados com luzes festivas, criando um cenário vibrante de celebração
Kingdom Hearts: jogo deve virar animação - (Square Enix/Divulgação)
Continua após publicidade
Game bilionário da Disney, ‘Kingdom Hearts’ vai virar animação Priorizar nos meus resultados Google

Nos últimos dias 14 a 16 de agosto aconteceu nos Estados Unidos a D23, uma grande convenção da Disney em que a empresa revela para fãs e indústria uma enxurrada de novidades sobre os produtos da casa, desde parques de diversão, até brinquedos e trailers de filmes da Marvel, Star Wars, Pixar e muito mais.

Uma das marcas mais celebradas nesta edição do evento foi Kingdom Hearts, uma série de videogame que é praticamente desconhecida fora do universo dos jogos eletrônicos, mas que já faturou mais de 1 bilhão de dólares desde que foi lançada, em 2002.

Porém, as novidades parecem sugerir enfim um investimento maior da Disney para transformar a franquia em um fenômeno multimídia e torná-la mais conhecida – e lucrativa!

Siga

Durante a D23 foi anunciada uma série animada exclusiva do serviço de streaming Disney+, ainda sem data para a estreia, e também que o mais novo capítulo da saga, Kingdom Hearts 4, chega no final de 2027 e terá o mundo latino de Viva – A Vida é uma Festa, como um dos cenários da aventura.

Com mais de 25 anos desde a estreia do primeiro game, lançado em 2002 para o console PlayStation 2, a grife até hoje foi um fenômeno praticamente exclusivo dos jogos eletrônicos, com aparições esporádicas em eventos de Halloween nos parques da Disney e adaptações para mangás, as revistas de histórias em quadrinhos japonesas.

Continua após a publicidade

Mesmo com toda essa história na bagagem, Kingdom Hearts 4 vai ser o primeiro título da série a oferecer legendas em português como opção de idioma, uma clara valorização do fã brasileiro e também sinal de que os executivos veem o país como um mercado importante para cortejar.

Além disso, o game será também apenas o primeiro da franquia a sair simultaneamente para todas as plataformas principais do mercado: PC, PlayStation 5, Xbox e Nintendo Switch 2. No passado, quase todos os jogos foram lançados com exclusividade para algum aparelho, recebendo adaptações para outras plataformas apenas anos depois.

Um jovem de cabelo espetado e jaqueta preta com capuz vermelho olha para uma mulher de costas, com longos cabelos ruivos presos em duas tranças, que segura um celular e observa um painel de informações
(Square Enix/Divulgação)
Continua após a publicidade

Maravilhoso mosaico

Com mais de 39 milhões de cópias vendidos ao longo de mais de uma dezena de títulos diferentes, Kingdom Hearts nasceu de uma parceria entre Disney e Square Enix no início do século XXI.

Na aventura acompanhamos Sora, um menino de cabelos espetados, auxiliado por Pateta e Pato Donald, que usa uma espada mágica em formato de chave para explorar diversos mundos famosos das animações da Disney, como Alice no País das Maravilhas, Hércules e Aladdin.

Pelo caminho, ele encontra personagens da série de jogos Final Fantasy, da Square Enix, e também Mickey Mouse, que tem um papel de destaque na trama. Em linhas gerais, a história fala sobre o poder da amizade e os perigos de ser seduzido por pensamentos sombrios.

Continua após a publicidade

Os episódios são pontuados pela participação de uma verdadeira constelação de estrelas da indústria japonesa de games. O criador da franquia é Tetsuya Nomura, designer notório pelo trabalho na série Final Fantasy, em especial o celebrado Final Fantasy 7. Nomura criou os visuais do herói Cloud, do vilão Sephiroth e também é um dos diretores responsáveis pela trilogia de jogos que está recriando a experiência dessa história com tecnologia de última geração – o terceiro e último episódio tem lançamento marcado para o primeiro semestre de 2027.

A trilha sonora, por sua vez, conta com dois talentos singulares: a compositora Yoko Shimomura e Hikaru Utada. A primeira é uma lendária artista famosa por participar em vários games de sucesso das últimas quatro décadas, incluindo o marcante Street Fighter II. Já Utada é artista não-binário que fez sucesso quando ainda jovem adolescente no início dos anos 2000 e é a voz por trás das músicas cantadas da série, como Simple and Clean e Sanctuary.

Vale notar, a trama da série é absolutamente confusa e fragmentada. Contada de forma não linear ao longo dos diversos jogos, hoje ela se encontra ainda mais difícil de ser apreciada pelo fato de que alguns games simplesmente não estão mais disponíveis.

Continua após a publicidade

Justamente aí parece entrar a ideia da anunciada série animada para Disney+. O vago pôster revelado sugere que um personagem obscuro e pouco importante do passado será um dos protagonistas, dando margem para interpretar que explicar as origens da franquia seja uma das missões da produção animada.

Além disso, questionado na D23 pelo site IGN sobre a possibilidade de um filme de Kingdom Hearts, o chefe criativo do Walt Disney Animation Studios disse que “nada é impossível”. É pouco, é até genérico, mas não é uma negativa e de certa maneira mostra que a franquia de fato está na mira dos executivos de alto escalão da Disney.

Pateta e Pato Donald em um cenário de videogame escuro. Pateta, de verde e amarelo, está em cima de um escudo azul e dourado, com uma perna levantada. Donald, de azul e branco, flutua ao lado, segurando um cajado com um chapéu marrom na ponta. Ambos parecem estar em movimento, com expressões animadas. No canto superior esquerdo, FINAL WAVE 3/3 e no inferior esquerdo, CONTROLS. No canto inferior direito, barras de vida e ícones dos personagens.

Publicidade
TAGS:
Disney
Games
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).