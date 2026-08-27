Do céu ao inferno: GTA 6 tem violência, subversão e mundo vivo em prévia

As expectativas eram altas, mas a Rockstar entregou: a prévia Olhar Estendido estreou às 16h na Netflix e apresentou 26 minutos de cenas inéditas variadas e impressionantes de Grand Theft Auto VI (GTA VI). A divulgação oficial acontece após uma semana de vazamentos de vídeos não autorizados, feitos por um grupo ou indivíduo sob o pseudônimo CyberLeek.

Três elementos chamam atenção a todo momento sobre o novo capítulo da série: é um mundo virtual denso, variado e absurdamente detalhado. Ah, e claro, muito violento, como já se espera sempre da série.

A demonstração de cerca de 26 minutos inclusive começa mostrando o casal de protagonistas Jason e Lucia indo buscar drogas em um lugar muito suspeito que logo é invadido por policiais, dando lugar a intensos tiroteios enquanto tentam fugir do lugar.

Em seguida o vídeo mostrou trechos diversos da história, mostrando muito da dinâmica do casal e suas incursões no mundo do crime em Leonida, estado fictício que serve de cenário ao game e é claramente inspirado na Flórida, nos EUA.

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Como esperado, roubos de carro e assaltos a lojas fazem parte do cardápio de barbaridades virtuais, mas em todos os momentos chamam atenção a beleza dos gráficos e o quão vivo é o novo game da Rockstar.

Cenas em que você dirige um carro poderiam passar facilmente por imagens reais de um filme ou câmeras de segurança. Em ambientes internos, a decoração é cheia de detalhes e enfeites, como ímãs de geladeira e luz refletindo no vidro dos quadros nas paredes.

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Isso tudo com diversas pessoas digitais passeando pelas ruas, aproveitando as praias e curtindo as outras tantas atividades disponíveis, como ir em boates, andar de patinete, fazer exercício na academia, navegar por pântanos e muito, muito mais. Assim como acontece em GTA5, é possível alternar entre protagonistas a qualquer momento durante o jogo.

A trilha sonora não poderia ser mais apropriada: em certo momento toca a música People are People, do Depeche Mode, e essa parece ser a grande atração de GTA VI, um jogo que parece a vida real, mais do que qualquer outro.

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Tamanha proximidade com o mundo real parece ter tornado as críticas sociais da Rockstar menos evidentes. Enquanto GTA4 e GTA5 apresentavam intensas críticas à sociedade dos Estados Unidos, evidentes já nos primeiros trailers de divulgação, GTA6 parece seguir uma abordagem mais convencional do tipo “será que o crime compensa?”, sem entrar em questões mais específicas.

Ainda assim, o título não se acanha de representar outros elementos absolutamente presentes e evidentes, como uma parcela cada vez maior de pessoas latinas nos EUA. O jogo abraça a latinidade, desde a protagonista Lucia até a aparição de muitas pessoas simplesmente falando em espanhol pela cidade e até executivas de empresas em missões da história.

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A prévia Olhar Estendido já está disponível na Netflix e às 22h (Horário de Brasília) será lançada também no site oficial do GTA6 e outras plataformas, como o YouTube. GTA VI, por sua vez, tem lançamento marcado para dia 19 de novembro, em versões para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.