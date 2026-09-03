🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Imagem Blog

Visão de Jogo

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
As histórias e novidades que movimentam o mundo dos games
Tecnologia

Coleção de Metal Gear liberta clássico preso há 18 anos no PS3

Um dos jogos mais importantes do game designer Hideo Kojima ganha nova chance de ser descoberto, agora com melhorias gráficas e legendas em português

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 15h32 | Atualizado em 3 set 2026, 16h01
Personagem de videogame, Solid Snake, com bandana preta, bigode e cigarro na boca, usando uniforme tático escuro e segurando um rifle
Uma versão envelhecida do espião Solid Snake estrela a trama de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (Konami/Divulgação)
Continua após publicidade
Coleção de Metal Gear liberta clássico preso há 18 anos no PS3 Priorizar nos meus resultados Google

Demorou 18 anos, mas finalmente um dos jogos mais importantes do PlayStation 3 pode ser apreciado em outros videogames.

Quando a produtora Konami anunciou em 2023 o volume 1 da coletânea Metal Gear Solid: Master Collection já se instalou entre fãs a expectativa de que o volume 2 saísse algum dia e trouxesse no catálogo Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e isso enfim aconteceu.

Metal Gear 4 saiu em 2008 apenas para o PlayStation 3 e desde então era a única plataforma onde o game podia ser jogado. Devido a questões técnicas muito específicas do aparelho, notório por ser díficil de programar, jogos dele não funcionam de forma nativa nas versões seguintes do videogame.

Além disso, a quantidade massiva de conteúdo dentro do jogo, repleto de cenas de animação, diálogos falados e cenários imensos parecia tornar a tarefa de criar uma adaptação algo caro e de retorno incerto. Na época, inclusive, foi marcante o fato de ser um dos primeiros games a usar um disco Blu-ray de dupla camada para comportar todos os dados e apenas o PS3 rodava a mídia, enquanto os concorrentes Wii e Xbox 360 funcionavam somente com DVD.

Siga

O decreto final para o esquecimento parecia ter sido uma saída conturbada do game designer japonês Hideo Kojima da Konami, no final de 2015. Metal Gear é a obra definidora do talento e prestígio de Kojima, um desenvolvedor criativo, inovador e pitoresco, com um grande carinho pelo cinema.

Continua após a publicidade

Por sua vez, este quarto episódio é o capítulo final do principal personagem da saga, o agente secreto Solid Snake, que aparece em idade avançada na história, e uma grande celebração de momentos marcantes da franquia, que fez história principalmente nos aparelhos PlayStation, onde os capítulos mais célebres foram lançados primeiro como experiências exclusivas dessas plataformas.

Enfim, Metal Gear 4 está livre e isso já é motivo o bastante para prestar atenção no volume 2 da Metal Gear Solid: Master Collection, que traz também Peace Walker e Metal Gear Solid de Game Boy Color, dois títulos portáteis muito queridos pelos fãs.

Porém, não fica só nisso, já que o pacote traz também melhorias gráficas, um extenso banco de dados com informações sobre toda a série e algo ainda mais importante para o público brasileiro: a inédita inclusão de legendas em português em Metal Gear 4 e Peace Walker.

Continua após a publicidade
Dois personagens de videogame se encaram: um homem loiro de óculos escuros e lenço amarelo, e outro de barba, bandana preta e olhar sério, com uma estrutura metálica ao fundo
Peace Walaker foi lançado originalmente para PSP em 2010 e ganhou legendas em português na Master Collection Vol. 2 (Konami/Divulgação)

Hoje em dia pode parecer algo óbvio e trivial, mas são dois jogos que saíram originalmente em uma época em que o Brasil não recebia tanta atenção de desenvolvedoras e isso faz bastante diferença aqui, já que são jogos muito focados na história e apresentam extensos diálogos.

Muito da experiência de aproveitar um jogo de Metal Gear é justamente mergulhar na história, que mescla fatos históricos reais sobre geopolítica global com dramas familiares, debates sobre armas nucleares, genética e um elenco de personagens excêntricos e cativantes.

Continua após a publicidade

O pacote todo vem com melhorias gráficas que apresentam os jogos em maiores resoluções e taxas de quadros mais suaves, que tornam a experiência mais nítida e fluida, além de outras opções como filtros gráficos que simulam uma telinha de Game Boy no jogo do portátil.

Vale notar, os três games são produtos de sua época, da primeira década dos anos 2000, e podem ter controles pouco intuitivos em relação a jogos mais atuais, mas o aspecto de resgate, acessibilidade e preservação histórica é fantástico e raramente visto hoje em dia, ainda mais em uma franquia tão complexa e densa quanto Metal Gear.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 já está disponível com menus e legendas em português para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.

Continua após a publicidade

Esta crítica foi realizada com uma cópia digital de PC disponibilizada pela Konami.

Cena de videogame pixelada com personagem azul correndo entre dois caminhões verdes, um guarda verde à direita, e outro à esquerda. Há uma cerca e árvores ao fundo, com texto japonês e NO ITEM em vermelho na lateral. Uma barra de LIFE está na parte inferior
Metal Gear Solid para Game Boy Color traduz bem a ação de espionagem da série para gráficos retrô em pixel art (Konami/Divulgação)
Publicidade
TAGS:
Games
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).