Coleção de Metal Gear liberta clássico preso há 18 anos no PS3

Demorou 18 anos, mas finalmente um dos jogos mais importantes do PlayStation 3 pode ser apreciado em outros videogames.

Quando a produtora Konami anunciou em 2023 o volume 1 da coletânea Metal Gear Solid: Master Collection já se instalou entre fãs a expectativa de que o volume 2 saísse algum dia e trouxesse no catálogo Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e isso enfim aconteceu.

Metal Gear 4 saiu em 2008 apenas para o PlayStation 3 e desde então era a única plataforma onde o game podia ser jogado. Devido a questões técnicas muito específicas do aparelho, notório por ser díficil de programar, jogos dele não funcionam de forma nativa nas versões seguintes do videogame.

Além disso, a quantidade massiva de conteúdo dentro do jogo, repleto de cenas de animação, diálogos falados e cenários imensos parecia tornar a tarefa de criar uma adaptação algo caro e de retorno incerto. Na época, inclusive, foi marcante o fato de ser um dos primeiros games a usar um disco Blu-ray de dupla camada para comportar todos os dados e apenas o PS3 rodava a mídia, enquanto os concorrentes Wii e Xbox 360 funcionavam somente com DVD.

O decreto final para o esquecimento parecia ter sido uma saída conturbada do game designer japonês Hideo Kojima da Konami, no final de 2015. Metal Gear é a obra definidora do talento e prestígio de Kojima, um desenvolvedor criativo, inovador e pitoresco, com um grande carinho pelo cinema.

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Por sua vez, este quarto episódio é o capítulo final do principal personagem da saga, o agente secreto Solid Snake, que aparece em idade avançada na história, e uma grande celebração de momentos marcantes da franquia, que fez história principalmente nos aparelhos PlayStation, onde os capítulos mais célebres foram lançados primeiro como experiências exclusivas dessas plataformas.

Enfim, Metal Gear 4 está livre e isso já é motivo o bastante para prestar atenção no volume 2 da Metal Gear Solid: Master Collection, que traz também Peace Walker e Metal Gear Solid de Game Boy Color, dois títulos portáteis muito queridos pelos fãs.

Porém, não fica só nisso, já que o pacote traz também melhorias gráficas, um extenso banco de dados com informações sobre toda a série e algo ainda mais importante para o público brasileiro: a inédita inclusão de legendas em português em Metal Gear 4 e Peace Walker.

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Hoje em dia pode parecer algo óbvio e trivial, mas são dois jogos que saíram originalmente em uma época em que o Brasil não recebia tanta atenção de desenvolvedoras e isso faz bastante diferença aqui, já que são jogos muito focados na história e apresentam extensos diálogos.

Muito da experiência de aproveitar um jogo de Metal Gear é justamente mergulhar na história, que mescla fatos históricos reais sobre geopolítica global com dramas familiares, debates sobre armas nucleares, genética e um elenco de personagens excêntricos e cativantes.

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O pacote todo vem com melhorias gráficas que apresentam os jogos em maiores resoluções e taxas de quadros mais suaves, que tornam a experiência mais nítida e fluida, além de outras opções como filtros gráficos que simulam uma telinha de Game Boy no jogo do portátil.

Vale notar, os três games são produtos de sua época, da primeira década dos anos 2000, e podem ter controles pouco intuitivos em relação a jogos mais atuais, mas o aspecto de resgate, acessibilidade e preservação histórica é fantástico e raramente visto hoje em dia, ainda mais em uma franquia tão complexa e densa quanto Metal Gear.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 já está disponível com menus e legendas em português para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.

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Esta crítica foi realizada com uma cópia digital de PC disponibilizada pela Konami.