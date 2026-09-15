Blizzard investe nos fãs para sobreviver à crise de Xbox

Enquanto Xbox navega por uma das maiores crises da história da marca, a Blizzard se destaca como um dos melhores estúdios internos de games da Microsoft. O ano fiscal mais recente, de julho de 2025 a junho de 2026, foi o terceiro melhor da história da empresa e a colocou como o estúdio interno de melhor desempenho.

O segredo para isso parece ser um trabalho focado no intenso fandom apaixonado que cultivou ao longo de mais três décadas desde sua fundação. Para enfrentar a grande tempestade que assola a indústria de games no geral, a Blizzard se acolheu em sua própria comunidade.

Isso ficou mais do que evidente na edição deste ano da BlizzCon, que aconteceu nos últimos dias 12 e 13 de setembro, evento realizado nos Estados Unidos que celebra os títulos da empresa e reúne fãs, campeonatos, painéis com desenvolvedores, venda de produtos temáticos e muitas novidades sobre games inéditos. Os grandes anúncios mostraram um foco no fã hardcore da Blizzard, que já conhece, gosta e acompanha a empresa há muito tempo.

Os comunicados mais bombásticos foram as revelações Diablo 5 e StarCraft: o primeiro é mais uma sequência da sombria série de RPG e tem lançamento para 2029, enquanto o outro reinventa a franquia de estratégia sci-fi como um game de tiro e sai apenas em 2030.

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Hoje em dia é raro ver anúncios com datas de lançamento tão distantes. O mais esperado seria ver datas mais próximas ou simplesmente não dar uma estimativa, algo que a Blizzard já fez muito no passado sob a filosofia “vai sair quando estiver pronto”. O recado é claro, é um reforço de compromisso com o fã fiel e de longa data, uma tentativa de garantir que, não importam as turbulências dos próximos anos, a Blizzard estará lá e espera que isso seja retribuído pela comunidade.

A sucessão de novidades foi grande. Enquanto Diablo 5 não chega, o atual Diablo 4 vai receber mais conteúdo e também chegou ao Switch 2 – inclusive, é possível compartilhar o progresso em outras plataformas com a versão no Nintendo.

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Já o RPG online World of Warcraft, grande sensação na cultura pop na época dos anos 2010, vai para uma nova reinvenção na forma de World of Warcraft: Forever, uma espécie de ‘versão multiverso’ do jogo, que vai mostrar desfechos diferentes para histórias marcantes do universo de fantasia, um conteúdo de apelo certeiro apenas para quem é muito aficionado por esse universo. E não faltaram atrações também para Overwatch, Warcraft 3 e até o esquecido Heroes of the Storm, fortes o bastante para cativar quem já acompanha esses títulos, mas sem apelo para conquistar novos públicos.

O único aceno um pouco mais ‘fora da bolha’ foi o anúncio de um projeto de série animada de Diablo, ainda sem data de lançamento e em parceria com a Netflix, destino recorrente das empresas de games para alcançar públicos engajados fora do universo dos jogos eletrônicos.

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De maneira geral, acho a estratégia lógica, coerente e segura. A Blizzard joga no garantido ao focar em seus fãs mais antigos e fiéis, o que é ainda mais inteligente ao se olhar os números – especialmente os de faturamento – e ver que a empresa tem conseguido nos últimos meses converter essa lealdade em sucesso financeiro e jogos de qualidade.