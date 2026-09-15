Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Imagem Blog

Visão de Jogo

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
As histórias e novidades que movimentam o mundo dos games
Tecnologia

Blizzard investe nos fãs para sobreviver à crise de Xbox

Em meio à crise da indústria e dificuldades da Xbox, estúdio concentra esforços em franquias consagradas e conteúdos pensados para comunidade fiel

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 13h32 | Atualizado em 15 set 2026, 13h33
Ilustração de cinco personagens de jogos: um demônio vermelho com chifres, um orc verde com armadura, um robô azul com arma, uma guerreira com machado e uma figura roxa abstrata, sobre fundo azul com cartas flutuando
Clássico estúdio de Diablo e Warcraft celebra fãs e jogos no evento BlizzCon, nos EUA (Blizzard/Divulgação)
Continua após publicidade
Blizzard investe nos fãs para sobreviver à crise de Xbox Priorizar nos meus resultados Google

Enquanto Xbox navega por uma das maiores crises da história da marca, a Blizzard se destaca como um dos melhores estúdios internos de games da Microsoft. O ano fiscal mais recente, de julho de 2025 a junho de 2026, foi o terceiro melhor da história da empresa e a colocou como o estúdio interno de melhor desempenho.

O segredo para isso parece ser um trabalho focado no intenso fandom apaixonado que cultivou ao longo de mais três décadas desde sua fundação. Para enfrentar a grande tempestade que assola a indústria de games no geral, a Blizzard se acolheu em sua própria comunidade.

Isso ficou mais do que evidente na edição deste ano da BlizzCon, que aconteceu nos últimos dias 12 e 13 de setembro, evento realizado nos Estados Unidos que celebra os títulos da empresa e reúne fãs, campeonatos, painéis com desenvolvedores, venda de produtos temáticos e muitas novidades sobre games inéditos. Os grandes anúncios mostraram um foco no fã hardcore da Blizzard, que já conhece, gosta e acompanha a empresa há muito tempo.

Os comunicados mais bombásticos foram as revelações Diablo 5 e StarCraft: o primeiro é mais uma sequência da sombria série de RPG e tem lançamento para 2029, enquanto o outro reinventa a franquia de estratégia sci-fi como um game de tiro e sai apenas em 2030.

Siga
Continua após a publicidade

Hoje em dia é raro ver anúncios com datas de lançamento tão distantes. O mais esperado seria ver datas mais próximas ou simplesmente não dar uma estimativa, algo que a Blizzard já fez muito no passado sob a filosofia “vai sair quando estiver pronto”. O recado é claro, é um reforço de compromisso com o fã fiel e de longa data, uma tentativa de garantir que, não importam as turbulências dos próximos anos, a Blizzard estará lá e espera que isso seja retribuído pela comunidade.

A sucessão de novidades foi grande. Enquanto Diablo 5 não chega, o atual Diablo 4 vai receber mais conteúdo e também chegou ao Switch 2 – inclusive, é possível compartilhar o progresso em outras plataformas com a versão no Nintendo.

Continua após a publicidade

Já o RPG online World of Warcraft, grande sensação na cultura pop na época dos anos 2010, vai para uma nova reinvenção na forma de World of Warcraft: Forever, uma espécie de ‘versão multiverso’ do jogo, que vai mostrar desfechos diferentes para histórias marcantes do universo de fantasia, um conteúdo de apelo certeiro apenas para quem é muito aficionado por esse universo. E não faltaram atrações também para Overwatch, Warcraft 3 e até o esquecido Heroes of the Storm, fortes o bastante para cativar quem já acompanha esses títulos, mas sem apelo para conquistar novos públicos.

O único aceno um pouco mais ‘fora da bolha’ foi o anúncio de um projeto de série animada de Diablo, ainda sem data de lançamento e em parceria com a Netflix, destino recorrente das empresas de games para alcançar públicos engajados fora do universo dos jogos eletrônicos.

Continua após a publicidade

De maneira geral, acho a estratégia lógica, coerente e segura. A Blizzard joga no garantido ao focar em seus fãs mais antigos e fiéis, o que é ainda mais inteligente ao se olhar os números – especialmente os de faturamento – e ver que a empresa tem conseguido nos últimos meses converter essa lealdade em sucesso financeiro e jogos de qualidade.

Publicidade
TAGS:
Games
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).