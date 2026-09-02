Após 4 anos de mistério, jogo do Homem de Ferro vaza na internet

Em setembro de 2026 se completam quatro anos desde o anúncio de um jogo de videogame estrelado pelo Homem de Ferro e produzido pela Electronic Arts, a mesma empresa por trás das séries Battlefield e EA Sports FC, o antigo FIFA.

Até agora, nada foi mostrado sobre como ele será. Ao menos, não de forma oficial, pois nos últimos dias surgiram na internet supostas cenas de Marvel’s Iron Man em ação, que mostram tantos cenas de história quanto do game sendo controlado.

Enquanto a veracidade das imagens é questionada, a desenvolvedora do jogo colocou lenha na fogueira e deu a entender que sim, os vazamentos são verdadeiros. A primeira e única postagem da conta oficial do game no X/Twitter publicou em inglês a mensagem “Bem, isso não saiu como planejado. Mas agora vocês sabes, e temos muito mais para mostrar a vocês. Até mais, quando estivermos prontos”, acompanhada de uma arte conceitual do título.

Pelos comentários na internet, a impressão deixada foi positiva. As imagens empolgam principalmente ao mostrarem o Homem de Ferro voando em alta velocidade entre prédios – uma agilidade e impacto visual que lembram bastante os games do Homem-Aranha feitos pela Insomniac nos últimos anos.

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Marvel’s Iron Man ainda não tem data de lançamento ou plataformas definidas e está sendo desenvolvido pelo estúdio Motive, que trabalhou em games recentes da franquia Star Wars, no elogiado remake de Dead Space e também é uma das equipes envolvidas em Battlefield 6.