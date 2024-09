X diz que britânica condenada por violência e racismo não violou regras

A britânica Lucy Connolly, 41, mulher de Raymond Connolly, vereador do partido conservador, admitiu ter publicado mensagens incitando ódio contra refugiados no X. Por meio de vídeo-chamada, ela compareceu ao Tribunal da Coroa de Northampton na última segunda-feira, 2, e se declarou culpada. Ela fez a postagem no início de agosto, após três meninas serem mortas a facadas na cidade Southport, perto de Liverpool. “Deportação em massa agora, incendeie todos os hotéis de merd* cheios desses bastardos. Se isso me torna racista, que assim seja”, publicou. Ela receberá sua sentença pelo crime em 17 de outubro.

Apesar da condenação, o X rejeitou uma denúncia contra Connolly, alegando que o post não viola as regras da plataforma. “Estou chocado e horrorizado. Se eles podem ignorar essa violação clara de suas supostas regras de conduta e ir contra a lei do Reino Unido, há claramente um problema grave com seu suposto processo de moderação”, disse o usuário da rede social a BBC.