Web culpa Fátima Bernardes pelo fim do ‘melhor programa da Globo’

Superar o fim de um ciclo não é tarefa fácil. Em uma relação amorosa, especialistas apontam que o tempo médio para “passar para outra” é de seis meses a 2 anos. Mas há términos muito mais árduos. Como o da TV Globinho. O programa infantil que sobreviveu por 15 anos já está fora do ar há sete. E mesmo assim não é difícil encontrar quem fale com deslumbre e nostalgia sobre os desenhos que passavam todos os dias pela manhã. Os saudosistas, que hoje já passaram dos 20 anos, finalmente encontraram a quem culpar pelo fim do programa. A ré confessa? Fátima Bernardes.

Em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda-feira, 25, a apresentadora comentou como foi o processo de substituir a TV Globinho pelo Encontro. “Tinha Globo Rural, Bom Dia Brasil, Ana Maria Braga e, de repente, desenho. Aí depois vinha jornal local, Globo Esporte e Jornal Hoje. Falei: ‘gente, esse desenho está perdido aí nesse meio'”, declarou sem qualquer resquício de culpa. “Sugeri um programa pra esse horário, que viesse da Ana Maria e a gente pudesse levar para o jornal local. Eu pensei naquele horário e apresentei a ideia para o horário”, disse Bernardes.

Agora, com a história por trás do fim do “melhor programa da Globo” — segundo os tuiteiros de plantão — vindo à tona, pode ser que finalmente o público esteja pronto para seguir em frente.