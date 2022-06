Voto flexível: a polêmica em torno da opinião política de Fábio Porchat

Não é a primeira vez que uma declaração de Fábio Porchat, 38, gera burburinho nas redes. Aliás, em ano de eleição, qualquer posicionamento público tem potencial para gerar longos debates, brigas — e eventualmente “cancelamentos” — no mundo virtual. Na última terça-feira, 14, durante entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, o humorista reiterou seu voto em Ciro Gomes (PDT) na corrida eleitoral de outubro. “Acho que a gente precisa parar um pouco de polarizar”, disse, referindo-se à disputa fervente entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Apesar da convicção de que o pedetista é o melhor candidato, o voto do ator ainda pode mudar. Isso porque ele não descarta o apoio estratégico a Lula para tirar Bolsonaro do poder. “A verdade é que a gente está lidando com um cara que é abjeto, que não tem humanidade”, comentou sobre o presidente.

Porchat garante que, se Ciro tiver menos de 7% das intenções de voto até agosto, o petista será sua nova opção. “Vou pintado de estrela vermelha, cantando ‘Lula lá’, voto apertando 13 trezentas vezes”, brincou. “Não dá para ter um país comandado por verme”, concluiu.