Vídeo: noiva cruza igreja alagada nas Filipinas e casamento viraliza

Mesmo com o interior da igreja tomado pela água, um casal manteve a realização de seu casamento no dia 1º de setembro de 2026, na província de Bulacan, nas Filipinas. O nível da inundação cobria boa parte do piso do templo religioso, chegando aos pés dos convidados e da estrutura de madeira dos bancos. Ainda assim, a cerimônia seguiu conforme o planejado, em meio às adversidades causadas pelas chuvas na região.

Caminhada da noiva até o altar

Apesar do alagamento, a noiva realizou o tradicional percurso até o altar. Ela caminhou pela água enquanto devidamente trajada com o vestido de casamento branco. Convidados e familiares presenciaram o trajeto e aguardaram no altar ao lado do noivo até a chegada da noiva para a celebração da união.

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Repercussão nas redes sociais

O registro do casamento passou a circular na internet e viralizou nas redes sociais. As imagens da cerimônia atípica ganharam projeção internacional, chamando a atenção de internautas ao redor do mundo pela determinação dos noivos em realizar o matrimônio. Outros, menos românticos, disseram que a inundação era um “sinal” para o casamento não acontecer.

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Contexto regional

A celebração ocorreu durante um período em que a província de Bulacan vinha sendo atingida por condições meteorológicas adversas. As chuvas provocaram pontos de alagamento em diversos locais da região, incluindo o espaço religioso escolhido pelo casal para a celebração do matrimônio.