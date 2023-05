Universidade divulga palestra sobre ‘a importância da escravidão’

Nesta sexta-feira, 26, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), unidade Sananduva, fez um post convidando os alunos da faculdade de Administração para uma palestra sobre “a importância da escravidão na economia mundial”. Após a repercussão negativa, a universidade apagou a publicação e emitiu uma nota de esclarecimento. “O título foi equivocado e a intenção da palestra é demonstrar os horrores e abusos da escravidão no mundo e o quanto essa ação nefasta fora utilizada na sociedade”, diz um trecho do comunicado.

"A importância da ESCRAVIDÃO na economia mundial". Esse título bizarro foi o escolhido para uma palestra num campus da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. É um absurdo completo e fico contente que já foi repudiado pela Universidade, mas trago uma reflexão 🧶 pic.twitter.com/alLOorGruL — Matheus Gomes (@matheuspggomes) May 26, 2023

