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Brasil

Turistas causam engarrafamento de barcos para ver onça-pintada no Pantanal

Congestionamento de barcos para observar o animal dividiu opiniões e levantou debate sobre o turismo na região

Por Pedro Godoy 16 jul 2026, 16h53 | Atualizado em 16 jul 2026, 16h55
Turistas em vários barcos observam uma onça-pintada deitada em um galho de árvore na margem de um rio no Pantanal, com vegetação densa ao fundo
 (Redes Sociais/Reprodução)
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Turistas causam engarrafamento de barcos para ver onça-pintada no Pantanal Priorizar nos meus resultados Google

Um vídeo gravado na região de Porto Jofre (MT), no Pantanal mato-grossense, vem viralizando nas redes sociais por uma cena inusitada. Com o objetivo de ver uma onça-pintada de perto, diversos barcos de turismo provocaram um verdadeiro engarrafamento às margens do Rio São Lourenço. O registro foi feito pelo guia de turismo Redouane Lachgar nesta segunda-feira (13).

De acordo com pesquisadores, Porto Jofre é uma das regiões com a maior densidade de onças-pintadas do mundo, consolidando-se como uma das principais referências internacionais em turismo de observação da espécie.

Apesar de inusitada, a cena gerou diversos comentários negativos nas redes. Segundo internautas, esse tipo de turismo invade o espaço das onças e causa incômodo aos animais.

Muitos comentaram: “Que triste ver uma cena dessas.” Outros escreveram: “Que triste. Tudo pela foto e nenhum respeito aos animais.”

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