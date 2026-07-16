Turistas causam engarrafamento de barcos para ver onça-pintada no Pantanal
Congestionamento de barcos para observar o animal dividiu opiniões e levantou debate sobre o turismo na região
Um vídeo gravado na região de Porto Jofre (MT), no Pantanal mato-grossense, vem viralizando nas redes sociais por uma cena inusitada. Com o objetivo de ver uma onça-pintada de perto, diversos barcos de turismo provocaram um verdadeiro engarrafamento às margens do Rio São Lourenço. O registro foi feito pelo guia de turismo Redouane Lachgar nesta segunda-feira (13).
De acordo com pesquisadores, Porto Jofre é uma das regiões com a maior densidade de onças-pintadas do mundo, consolidando-se como uma das principais referências internacionais em turismo de observação da espécie.
Apesar de inusitada, a cena gerou diversos comentários negativos nas redes. Segundo internautas, esse tipo de turismo invade o espaço das onças e causa incômodo aos animais.
Muitos comentaram: “Que triste ver uma cena dessas.” Outros escreveram: “Que triste. Tudo pela foto e nenhum respeito aos animais.”