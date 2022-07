Transformação às cegas: a nova e ousada moda dos salões de beleza

Uma tendência um tanto diferenciada chegou para ficar (ou não) nos salões brasileiros. Se antes as clientes precisavam explicar detalhadamente o que queriam mudar em seus cabelos e torcer para o cabeleireiro entender, hoje há quem confie além da conta nos profissionais que escolhem. Funciona assim: ao chegar ao salão, a pessoa recebe um óculos escuro acompanhado de algum tecido que tampe completamente os olhos; depois, a responsável pela obra de arte levanta plaquinhas com opções de corte ou tintura e a corajosa, que está sem enxergar, aponta para o lado que o coração mandar. Ou seja, você pode sair com um chanel loiro ou com as madeixas repicadas e com tons acobreados. As combinações são inúmeras. E o resultado só é conferido ao final do processo.

Uma das expoentes do “desafio” no Brasil é hair design Gue Oliveira, dona de um salão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Os vídeos das transformações ousadas viralizaram no Tiktok e no Instagram e alguns somam quase 3 milhões de visualizações. Segundo a empresária, até agora todas as clientes ficaram satisfeitas. Veja: