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Cultura

Tom Cruise leva funcionários do cinema para ver A Odisseia com ele

Após se atrasar por causa de uma tempestade, o ator convidou funcionários de um cinema para assistir a A Odisseia ao seu lado

Por Pedro Godoy 17 jul 2026, 19h53 | Atualizado em 17 jul 2026, 19h54
Tom Cruise sorrindo, vestindo camisa azul-marinho, apontando para um ingresso de cinema na mão esquerda, em frente a uma tela escura com imagens de um filme e o texto IMAX 70MM e THE ODYSSEY 07.17.26
Tom Cruise faz sessão particular com funcionários do cinema. (Redes Sociais/Reprodução)
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Tom Cruise leva funcionários do cinema para ver A Odisseia com ele Priorizar nos meus resultados Google

O astro de Hollywood decidiu proporcionar uma experiência única aos funcionários de um cinema da rede AMC Lincoln Square, em Nova York. Durante uma sessão promovida pela IMAX, Tom Cruise decidiu que, apesar de um imprevisto, não assistiria ao novo filme de Christopher Nolan, A Odisseia, sozinho.

Cruise era aguardado para a exibição, mas uma tempestade acabou atrasando sua chegada. O ator só apareceu no cinema por volta das 22h45, quando a sessão já havia terminado. Em vez de simplesmente assistir ao filme sozinho, ele pediu que a IMAX exibisse A Odisseia novamente e teve uma ideia inusitada: convidou todos os funcionários da rede que ainda estavam trabalhando para acompanhá-lo na sessão.

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De acordo com uma fonte do Page Six, o gesto surpreendeu toda a equipe e transformou a noite em um momento inesquecível para os funcionários. Após a sessão, o ator elogiou o filme de Nolan, afirmando que a produção é “brilhante”.

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O próximo lançamento de Tom Cruise é Digger, comédia catastrófica dirigida pelo vencedor do Oscar Alejandro G. Iñárritu, que chega aos cinemas no fim deste ano.

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