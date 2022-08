‘Tchutchuca do centrão’: paródia de música dos anos 2000 ganha as redes

Desde que vídeo do youtuber Wilker Leão provocando Jair Bolsonaro (PL) viralizou, não se fala em outra coisa. Leão foi até o Palácio da Alvorada na última quinta-feira, 18, e disparou críticas ao presidente. “Vagabundo”, “covarde” e “safado” foram alguns dos adjetivos proferidos por ele. Mas o que fez mais sucesso foi, sem dúvidas, “tchutchuca do centrão”.

Não demorou muito para os internautas se apropriarem do novo xingamento. A expressão está entre os assuntos mais comentados do Twitter e parece que continuará em uso pelo menos até o resultado da eleição presidencial.

Um perfil conhecido por fazer sátiras políticas publicou uma paródia do hit “Tchutchuca”, do grupo Bonde do Tigrão, sucesso no começo do século. Assista:

TCHUTCHUCA DO CENTRÃO AGORA TEM UM BATIDÃO!!! LIGA O AUDIOOOO 😂😂😂😂 pic.twitter.com/Y4t4sYD0iK — tesoureiro (@tesoureiros) August 18, 2022