Tamanho é documento? Estudo revela fatores que influenciam medida do pênis

Uma pesquisa recém-divulgada da organização World Population Review desmistificou crenças sobre o tamanho do pênis e elencou as medidas de 142 nações. Diferentemente do que se costuma ouvir, a altura da pessoa, a grandiosidade das mãos e o número do sapato não estão ligados ao comprimento do órgão sexual. A raça também não é apontada como fator fundamental. Já questões como hormônios, nutrição, contextos ambientais e até o comportamento da mãe durante a gravidez influenciam sim o desenvolvimento do pênis.

No ranking mundial de tamanhos médios, o Brasil fica em 20°, com 15,7cm ereto. Em primeiríssima posição está o Sudão, com 17,95cm, quase o dobro do Camboja, último colocado da lista, com 9,84cm. Os pesquisadores alertam, no entanto, para possíveis intercorrências que podem alterar os resultados do levantamento. “A possibilidade de viés de voluntariado ainda existe – dada a importância que muitas sociedades atribuem ao tamanho do pênis, é provável que homens com pênis maiores sejam mais propensos a se voluntariar, o que poderia distorcer as amostras”, afirma.