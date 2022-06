‘Tá caro? É culpa do Bolsonaro’: ação de petista em supermercado viraliza

“O arroz tá caro, o feijão tá caro, traz de volta o Lula e manda embora o Bolsonaro.” Foi esse o jingle escolhido pela vereadora de Porto Alegre Laura Sito (PT) para acompanhar sua intervenção em um supermercado na capital gaúcha. Mostrando os preços astronômicos de produtos básicos para o dia a dia do brasileiro, a petista colou, ao lado das etiquetas originais, papéis estilo post it com o valor do mesmo alimento durante o governo Lula (sem considerar a inflação). Em outro momento, ela cola o recado “Tá caro? É culpa do Bolsonaro” em prateleiras do estabelecimento. O vídeo logo viralizou nas redes e até o ex-presidente compartilhou em seu perfil do Twitter — e teve mais de 500 mil curtidas. Veja:

