Sushi e churrasco: Brasil quer se vingar do Japão fora das Olimpíadas

Na primeira semana de jogos olímpicos, atletas brasileiros do judô, surfe e futebol perderam para competidores japoneses. O país nipônico ocupa o primeiro lugar no quadro de medalhas, com sete ouros, duas pratas e quatro bronzes. Enquanto isso, o Brasil segue bem longe da liderança, em 20ª colocação e apenas uma medalha de prata e duas de bronze até a tarde desta terça-feira, 30.

Nas redes, internautas prometem se vingar do Japão fora das quadras com invenções gastronômicas um tanto duvidosas. No X, circulam fotos de pizza de sushi, temaki de churrasco e até sushi-dog. Veja:

